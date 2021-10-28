【專家之眼】萊豬公投前，先公布台美會談內容吧

年底即將舉行反萊豬等四大公投，朝野二黨從本周起將開始針對公投舉辦一系列的活動，其中又以反萊豬公投最受矚目。值得注意的是，今年9月15日舉行的台美會談，可能涉及萊豬政策的轉向，卻在會後毫無音訊。蔡政府實有必要在萊豬公投前說明這場消失的台美會談內容。

去年政府宣布開放美國萊豬後，停辦多年的台美ＴＩＦＡ會議，於今年六月底展開復談，該次會議其中的亮點為，雙方首度確立將不只透過一年一度ＴＩＦＡ會議，雙方同意在「工作小組」的平台上繼續討論議題包含農業、醫療器材、勞工、環境保護、智慧財產權等議題，而排在第一位就是「農業工作小組」。

旋即在9月相關官員就對外透露，將在當月首度召開農業工作小組會議，本次工作小組會議，我方將談及的議程，包括加工豬肉產品，以及鳳梨、蝴蝶蘭等輸美出口的審查許可之進度確認或加速。而美方則是關注美豬、美牛業者所面臨的市場准入壁壘。

美國貿易代表署（USTR）早在2021年3月31日公布《2021年各國貿易障礙評估報告》就指出，台灣自今年起實施豬肉原產地標示，並向公眾表示這些標章用意在於做為確保美豬製品的安全的手段，加上同時公布萊劑最大殘留容許值（MRL）標準，這些作法暗示美國含萊劑豬肉及製品有食安疑慮，恐導致台灣業者不願採購美國豬肉而轉採購台灣豬肉。

引用農委會農業貿易資料庫的數據，今年豬肉進口，累計1-9月台灣整體進口豬肉數量與金額，僅小幅下滑(12.1%與5.5%)；反觀，美豬卻是二樣情，連續四年大幅成長的趨勢，去年美國豬肉1-9月進口量為9535公噸，今年僅剩18744公噸，萎縮超過八成(80.1%)；銷售金額同樣明顯，去年1-9月進口美豬的金額為24468萬美金，而今年僅為5301萬美金，減少幅度也將近八成(78.3%)之譜。

開放萊豬進口前，即使肉品進口商串聯不引進含萊劑的美豬，引用衛福部的「豬肉儀表板」數據，從今年初至今，仍無任何進口豬肉檢出萊劑，惟國人幾乎已將美豬與萊豬畫上等號，仍造成美豬在台灣的銷售大減，原本想利用萊豬大撈一筆的美肉商，反而市占率大跌，而收益大減，這樣的結果幾乎與USTR的指控如出一轍。因此，美國政府極有可能透過該會議，要求我方修正。

過去在台美會談後，民進黨政府幾乎都會立即召開記者會，宣揚會議成果，並強調台美關係又邁進一步；且美國在臺協會(AIT)等，也會公布相關的訊息。奇怪的是，已經過了近一個半月雙方都還是靜悄悄。可以想見，會議中美方提出不利執政黨的要求，讓政府為之噤聲，不敢依照慣例對外公布會談的內容。

該工作小組會議攸關我國萊豬政策的變動，政府有必要在舉辦公投前揭露會談的概要，讓國人知悉台美在農業議題的攻防情形，做為國人投票前決定是否反對萊豬政策。