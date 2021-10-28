快訊

基捷爭議林右昌、王國材圍毆柯文哲？ 陳智菡：因戳破國王新衣

56頁幾乎全是「複製貼上」 盧森堡總理認大學論文抄襲

【專家之眼】萊豬公投前，先公布台美會談內容吧

聯合報 / 曾志超/中華經濟與金融協會副秘書長
衛福部「豬肉儀表板」數據顯示，從今年初至今，仍無任何進口豬肉檢出萊劑。圖／本報資料照片
衛福部「豬肉儀表板」數據顯示，從今年初至今，仍無任何進口豬肉檢出萊劑。圖／本報資料照片

年底即將舉行反萊豬等四大公投，朝野二黨從本周起將開始針對公投舉辦一系列的活動，其中又以反萊豬公投最受矚目。值得注意的是，今年9月15日舉行的台美會談，可能涉及萊豬政策的轉向，卻在會後毫無音訊。蔡政府實有必要在萊豬公投前說明這場消失的台美會談內容。

去年政府宣布開放美國萊豬後，停辦多年的台美ＴＩＦＡ會議，於今年六月底展開復談，該次會議其中的亮點為，雙方首度確立將不只透過一年一度ＴＩＦＡ會議，雙方同意在「工作小組」的平台上繼續討論議題包含農業、醫療器材、勞工、環境保護、智慧財產權等議題，而排在第一位就是「農業工作小組」。

旋即在9月相關官員就對外透露，將在當月首度召開農業工作小組會議，本次工作小組會議，我方將談及的議程，包括加工豬肉產品，以及鳳梨、蝴蝶蘭等輸美出口的審查許可之進度確認或加速。而美方則是關注美豬、美牛業者所面臨的市場准入壁壘。

美國貿易代表署（USTR）早在2021年3月31日公布《2021年各國貿易障礙評估報告》就指出，台灣自今年起實施豬肉原產地標示，並向公眾表示這些標章用意在於做為確保美豬製品的安全的手段，加上同時公布萊劑最大殘留容許值（MRL）標準，這些作法暗示美國含萊劑豬肉及製品有食安疑慮，恐導致台灣業者不願採購美國豬肉而轉採購台灣豬肉。

引用農委會農業貿易資料庫的數據，今年豬肉進口，累計1-9月台灣整體進口豬肉數量與金額，僅小幅下滑(12.1%與5.5%)；反觀，美豬卻是二樣情，連續四年大幅成長的趨勢，去年美國豬肉1-9月進口量為9535公噸，今年僅剩18744公噸，萎縮超過八成(80.1%)；銷售金額同樣明顯，去年1-9月進口美豬的金額為24468萬美金，而今年僅為5301萬美金，減少幅度也將近八成(78.3%)之譜。

開放萊豬進口前，即使肉品進口商串聯不引進含萊劑的美豬，引用衛福部的「豬肉儀表板」數據，從今年初至今，仍無任何進口豬肉檢出萊劑，惟國人幾乎已將美豬與萊豬畫上等號，仍造成美豬在台灣的銷售大減，原本想利用萊豬大撈一筆的美肉商，反而市占率大跌，而收益大減，這樣的結果幾乎與USTR的指控如出一轍。因此，美國政府極有可能透過該會議，要求我方修正。

過去在台美會談後，民進黨政府幾乎都會立即召開記者會，宣揚會議成果，並強調台美關係又邁進一步；且美國在臺協會(AIT)等，也會公布相關的訊息。奇怪的是，已經過了近一個半月雙方都還是靜悄悄。可以想見，會議中美方提出不利執政黨的要求，讓政府為之噤聲，不敢依照慣例對外公布會談的內容。

該工作小組會議攸關我國萊豬政策的變動，政府有必要在舉辦公投前揭露會談的概要，讓國人知悉台美在農業議題的攻防情形，做為國人投票前決定是否反對萊豬政策。

萊豬 美豬 美國

延伸閱讀

決戰公投綠出招 游盈隆：國民黨會跳進這高明陷阱嗎？

蔡英文提公投四個不同意 孫大千：三個都在打臉自己

4公投全面開戰 蔡朱隔空開嗆

公投說明會在中大爭議發酵 陳學聖：為何不能依法行事

相關新聞

【專家之眼】萊豬公投前，先公布台美會談內容吧

年底即將舉行反萊豬等四大公投，朝野二黨從本周起將開始針對公投舉辦一系列的活動，其中又以反萊豬公投最受矚目。值得注意的是，...

【專家之眼】應對而不敵對：北約對中政策的新訊號

最近北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）曾表示，對抗中國崛起構成的安全威脅，將是北約未來戰略原則的重...

【專家之眼】刪Q後修罷免法 民進黨「博歹筊」翻桌？

台灣基進黨立委陳柏惟被罷成功，引出民進黨要角柯建銘要朝野面對、黃偉哲等人修改選罷法制度呼聲。但選罷法降低門檻，就是民進黨...

【專家之眼】李雲迪嫖娼 真該「網上遊街」嗎？

10月21日晚上，北京市公安局朝陽分局向社會通報「李某迪涉嫌嫖娼，並被行政拘留」的消息之後，中國官媒隨之大肆報導，中國央...

【專家之眼】為何美中淡化兩國論，學界卻隔洋叫陣？

蔡英文總統雙十國慶演說刻意拋出「兩國論」，竟然未在美中兩國政府引起多少回響，頗出乎大家的意料之外。美國政府在公開場合完全...

【專家之眼】拜登「真心話」，台灣大冒險？

本月21日美國總統拜登於美國東部受邀在有線電視網於巴爾的摩市所舉辦與市民對話電視節目中，被主持人問到若臺灣遭致中國大陸攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。