【專家之眼】抄襲或整形？是誰刻在我心底的名字

去年拿下金馬獎最佳原創歌曲、最近又獲金曲獎年度最佳歌曲的《刻在我心底的名字》，因吳宗憲指控抄襲西洋老歌Reality而引起軒然大波。好奇的網友們搜尋到各式類似的曲子，譬如鋼琴曲《自由が丘》，開頭簡直一模一樣，連《刻在》的創作者聽了也嚇一跳。還有網友直接寫信問Reality的原唱者，得到的答覆是，副歌很像，但不構成抄襲。

音樂是否侵犯著作權，已經變成越來越敏感的問題。如今數位發達，人人都可以在網路發表創作，無論是引用他人文章或圖片，只要交代出處，大體上都不會有侵權的疑慮。可是引用音樂卻必須非常謹慎，如果沒有得到授權，隨意把他人的作品或演奏當配樂，一不小心就有吃上官司的危險。所以，假如要自製一段影片上傳，又不想請人授權，那最保險的做法就是自己演奏古典音樂或傳統民謠，或者乾脆自己創作。

試想，假如每段自製影片的配樂都是自己創作的，讓大家天天都可以欣賞新的音樂，甚至人人都變成作曲家，豈不是美好又有趣？然而，這種夢想幾乎難以實現。因為，對一般人而言，寫新曲遠比寫文章困難，要寫得好聽、讓大家琅琅上口，就更需要相當高的天分了。具備這種天分的人，恐怕百裡也難挑一。

即使具備作曲天分，要能突破現成諸多音樂的框架，也很不容易，尤其流行音樂更是如此。流行音樂之所以能流行，除了好聽之外，結構也不能太複雜，否則一般大眾難以接受。正因為結構簡單，流行歌曲的節奏、和聲、伴奏各方面，便存在著大量的套路，再加上作曲者往往聽過數不清的曲子，很有可能無意間就寫出與他人雷同的旋律線。

既然不同曲子可以找到相似點，那麼反過來看，類似的曲子也可以找到相異點。譬如《刻在》與Reality的副歌很像又不完全相同，也就未嘗不可將前者視作後者的變奏。變奏，恰恰是古典音樂常用的手法。莫札特的《小星星變奏曲》，是把法國流行的兒歌《媽媽請聽我說》做為主題。貝多芬經常把當時流行的詠嘆調做為變奏的主題，當然也包括莫札特的作品。人們不但不說他們抄襲，反而大加讚賞他們的創意。越是能把耳熟能詳的曲子變得似曾相識又難以確認，越證明作曲家的功力高深。

音樂是時間的藝術，它的魅力就在「變化」，再簡單的同一首歌，不同的人演唱，都會有不同的感覺。像《望春風》，從原唱純純到鄧麗君、鳳飛飛，各有其細微的裝飾或轉折音，以及力度的差異，也就展現了不同的趣味。至於陶喆以R&B翻唱，就更令人耳目一新了。

當然，《刻在》的「變奏」遠不能跟古典音樂大師相提並論，但個人寧願相信它只是在同一套路當中無意間發生的巧合。值得注意的是，它受歡迎、得獎，絕對不會只憑幾段被懷疑「抄襲」的旋律，還包括編曲、伴奏，以及演唱等等綜合因素。耳尖如吳宗憲，也曾嘲笑張韶涵的《隱形的翅膀》像《黃昏的故鄉》，但終究沒有影響《隱形》的人氣，年輕人仍然照唱不誤。