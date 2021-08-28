【專家之眼】台海有事？日本撤僑倡議的弦外之音

一周前日本產經新聞刊登報導，認為未來台海軍事緊張持續升高，日本有必要採取行動，先行整備自台灣撤離日本僑民各項前置作業。該項報導不僅是提出此項倡議，還非常嚴肅地依據日本旅居台灣僑民數量，分析此項「非戰鬥員撤離行動」（NEO：Noncombatant Evacuation Operation）可用運輸作業設施，台北官方對此所持立場，北京當局可能反應與必須掌握政治原則。

多年來日本從不諱言其將於朝鮮半島局勢緊張時，展開撤離日本僑民行動，同時對此各項模擬演訓亦從不遮掩，向來就是日本自衛隊相關部隊兵力重要軍事計畫作為與演練課題；同時東京與首爾亦在華盛頓中介下，雙方很認真嚴肅面對此項議題，相關聯繫協調機制與作業程序亦有相當規模。

但在過去多年以來，就算是當年兩岸以實際武力相向，或是中華民國面對各項外交逆境，甚至被華盛頓背棄到斷交、廢約與撤軍，華盛頓與北京相互擁抱共同對抗蘇聯，中華民國孤立無援，被各方認為風雨飄搖時期，東京都未曾認真考慮撤僑行動，日本媒體亦不會將此當成報導分析議題。

沒想到當前政府執政，將國家安全情勢經營到如此惡劣地步，居然會讓日本媒體將此事先上檯面，而綠營高層向來媚日成性又畏懼東京，面對產經新聞如此唱衰台灣，還真是完全不敢吭聲，連個振奮民心表面文章都沒膽提。

社會面對戰爭威脅，必須鞏固民心士氣，而軍事作戰更必須確保部隊信心，否則必然會讓鬥志崩盤。在戰爭危疑震撼情境下，稍有不慎就會引發猜疑喪失信心，最後就會慘敗收場。

淝水之戰時，秦晉兩軍隔水相峙，謝玄遣使請秦軍自河岸向後稍退，讓出空間以利晉軍渡河決戰。符堅中計調動兵馬後撤，卻讓本身陣腳大亂，晉軍順勢攻擊，秦軍後撤自相踐踏死傷無數，最後風聲鶴唳草木皆兵大敗收場。

再回想最近阿富汗局勢轉變過程，從神學士開始逐漸擴大與政府軍武裝衝突初期，媒體就開始引據美國情報圈或是軍方人士判斷，分別推估阿富汗政府可能在六個月內被推翻，或是首都喀布爾會在三個月內淪陷。

換句話說，就是當時阿富汗政府已經是被認為毫無希望，其覆滅不過是時日長短問題，而且亦開始進入倒數計時階段。在此種氛圍下，對於部隊士氣打擊會有多大？更會減損多少抗敵戰鬥意志？

阿富汗局勢逆轉後，台灣社會掀起「今日阿富汗，明日台灣」論戰，誠然就多項客觀戰略環境條件來說，台灣確實是與阿富汗相差甚多，但吾人所面對北京亦非神學士。與其用語言暴力攻勢粉飾太平，毋寧正視吾人目前所處艱難困境。

再深入思考，對比越南淪亡時期，台灣社會在政府處變不驚莊敬自強號召下，整體凝聚力與團結向心程度遠比現在為高。但是經過不擇手段地政治動員，在臺灣社會不斷以獵巫手法尋找敵人，以便鞏固本身票源獲取執政地位後，台灣內部早就仇恨對立，相互團結共同禦敵社會諒解，早被選戰動員相互攻訐消耗殆盡。

從自己國家自己救自己道路自己開，強調靠天吃飯要餓死靠人打仗要失敗之堅強信念，到現在動輒詢問國防首長兩岸開戰可以撐多久？猛放風聲台海衝突美軍必來救援，美艦駛經海峽吹噓成華盛頓挺台政治搖頭丸，必須靠網軍與政論名嘴帶風向壯膽，其實就可以看出台灣社會人心是多麼脆弱。

各國駐台機構是否具有面對危機情勢時，援助其僑民撤離規畫與前置作業，其實大家都心照不宣，此種心知肚明議題會被掀出放到檯面，究竟是在向台北喊話，還是在向北京表態，恐怕國內戰略安全學界要更深入閱讀產經新聞，從字裡行間解讀其所表達言外之意。

產經新聞倡議撤僑規畫報導在臺灣社會缺乏迴響，難道這又是連提都不該提之禁忌話題，政治評論者面對當前政府也都很識相嗎？還是冷漠、無知與缺乏思考其所暗示嚴重性？從上星期筆者接到好幾位企業界朋友來電詢問，到底當前兩岸開戰可能性有多高時，難道台灣社會不該思考這背後有什麼不為人知內情嗎？