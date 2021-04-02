【專家之眼】充滿算計的拜登基建計畫

眾所矚目的美國基礎建設計畫終於在日前推出，拜登特別選在美國傳統工業大城，但如今已淪為「鐵銹帶」的匹茲堡宣布基礎建設計畫，重振美國經濟的意圖不言可喻。拜登表示：該計畫是二戰以來最大的投資，媲美小羅斯福時代推行的「新政」（New Deal），將創造數以百萬計的就業機會、復振美國經濟，並足以幫助美國與中國競爭。

該計畫就是落實拜登「重建美好未來」（Build Back Better）競選政見，除了有6210億美元的鐵公路、機場、港口等交通建設；千億元的電網；千億元的高速網路；千億元的改善水質：千億元的改善公立學校設施；4000億用於弱勢族群的住宅等傳統基礎建設。

還包含3000億美元的提升美國製造業；1800億美元補助學術機構的研發；1740億美元用於發展及普及電動車；1000美億元的勞動力開發計畫；以及碳捕捉等強化美國競爭力與因應氣候變遷的內涵。

另一個重點則是稅務改革，如將公司稅率從21%提高到28%；企業15%的最低稅率；美商海外獲利稅率翻倍達21%等，白宮宣稱加稅措施15年將增加2兆美元的稅收，等同是找到此8年基礎建設計畫的財源。

整體計畫經費為2.3兆美元，比市場預期的3兆美元（甚至是4兆美元之譜），規模小了不少，讓憂心通膨的人鬆了一口氣。然而，這項計畫仍將面臨國會極大的考驗。

美國因基礎建設老舊不堪，二大黨在增加傳統的基礎建設上有較大的共識。其餘部分則有嚴重的分歧，由於共和黨傳統就倡導小政府與減稅，老布希的競選名言「聽好了，不會加稅（Read my lips： no new taxes）。」讓人印象深刻。如今拜登政府不但耗費鉅資大推建設，且即將對企業大舉加稅，完全牴觸其既有的價值，因而勢必會大力反對。

況且上述的內容僅是計畫的第一階段，即將在四月推出第二階段內容，將觸及爭議性更大的醫療健保、教育制度等社會福利的重大變革，根據媒體推估，預計還將新增2兆美元的支出，使得整體經費高達4兆元，並且還將對高收入者的加稅。

參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）就批評：這個方案宛如是「特洛伊木馬」，隱藏了許多對企業與高收入階層的加稅，他將會全力反對該計畫。

以目前國會的政黨結構觀之，儘管民主黨表面上控制國會兩院，惟眾議院民主黨與共和黨席次差距有限；參議院則兩黨平分秋色均是50席，有賴副總統賀錦麗投出關鍵一票。

以目前的版本兩黨協商幾乎無望，參議院須走向「預算和解」（Budget Reconciliation）程序，而該程序支出、收入和債務三領域一年各只有一次使用機會，今年的額度在1.9兆美元的經濟刺激方案已經用罄，所以基礎建設計畫只能在2022年會計年度才能啟用。

拜登面對共和黨的反對，未來可能有二個選擇：第一個，大幅縮減計畫規模，只做共和黨支持的傳統基礎建設的部分，這樣才機會在國會中通過該計畫。然而，這樣做也有風險，第一階段建設計畫與加稅都難保了，更何況是涉及社會福利的第二階段計畫，刪減版讓計畫精神消失殆盡，可能引發民主黨左派與其支持者的反彈；另個做法，拜登堅持原有的計畫，不願意退讓。

本文以為，極有可能朝向後者發展，因將對二黨都有其利益。對共和黨而言，可使用少數黨議員的特權，發表冗長辯論（Filibuster）阻止議案通過，善用國會舞台，拉攏既有的共和黨選民；而對執政黨而言，不惜與共和黨卯上，雖然無法讓計畫如預期在美國國慶7月4日開始施行，而須待2022會計年度才能落實，亦即今年10月1日後始能運作。不過卻可堅守民主黨立場，吸引中間選民的支持，有助於擴大國會的席次。