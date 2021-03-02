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【專家之眼】鳳梨爭議炒作 非要無限上綱到圖窮匕現？

聯合報 / 陳一新／淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授
大陸暫停我國鳳梨進口，總統蔡英文日前專程南下高雄大樹鳳梨產區解產銷狀況。圖／聯合報系資料照片
大陸暫停我國鳳梨進口，總統蔡英文日前專程南下高雄大樹鳳梨產區解產銷狀況。圖／聯合報系資料照片

大陸上周宣布從3月1日起禁止台灣鳳梨進口，引發民進黨政府從蔡英文總統以降各相關政府部門首長、縣市長與立委齊聲撻伐，宣稱大陸打壓台灣果農與兩岸貿易。蔡政府這種將鳳梨爭議高度政治化的做法，立刻引起北京的反彈，官媒《環球時報》社評一日特別暗示，台灣若再不知進退，大陸一旦真正出手，會讓「民進黨當局做一連串的噩夢」。

目前正是屏東鳳梨盛產時刻，突然遭到大陸禁止進口，當地果農自然欲哭無淚，值得同情。各個行庫、機關行號及各政黨也都慷慨解囊大量採購紓困，國軍更是奉命照三餐吃。

問題是，政府除了現在才想到分散鳳梨市場、提升產業升級，已經遠水救不了近火。農委會事先有沒有對鳳梨、蓮霧等水果進行檢疫，事後有沒有追查是否真有如大陸所聲稱鳳梨帶有介殼蟲的問題，都值得檢討。

如果蔡政府事先檢疫、事後反躬自省，發現自身問題一籮筐，卻將全部責任一股腦推給大陸打壓兩岸貿易，恐怕告到「世界貿易組織」（WTO），也是穩輸不贏的局面。

《環球時報》社評說民進黨政府心中有鬼，自己不知做了多少破壞兩岸關係的事，現在一看到大陸禁止台灣鳳梨進口，就「高聲尖叫」無限上綱反彈。

該社評特別指出，台灣過去也曾禁止大陸大閘蟹、華為、無人機、淘寶、愛奇藝到台灣，甚至將大陸排除在特定產品供應鏈之外，大陸也沒有無限上綱對台灣反彈。

北京顯然不想讓兩岸鳳梨風波繼續升高，因此只提出「溫和的警告」。首先，該社評表示，台灣與大陸貿易享有一千多億新台幣的順差，暗示蔡英文不要得了便宜還賣乖。

其次，該社評還說，一旦兩岸貿易衝突升高，大陸如果真要出重手，鳳梨根本談不上是一張牌，不啻明示大陸手中有的是牌。

屆時，大陸可不用防治農作物病蟲害的理由就逕自宣布禁止台灣農產品進口。此外，北京還可對台灣特定產品採取懲罰性措施。

第三，該報社評尚未明說的可能就是大陸學界熱曾一度熱議的一個話題。必要時，北京也可宣布中止兩岸「經濟合作架構協議」（ECFA），結果自然是台灣經濟遭到重挫，再也無法在亞洲四小龍稱雄。

鳳梨事件一爆發，蔡英文就帶頭無限上綱，將矛頭指向大陸，還向美、日告洋狀，但是不要忘了大陸可不是吃素的！

鳳梨

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