【專家之眼】趙少康的忍狠穩能否出奇制勝？

意氣風發的趙少康果然是政壇大行家，一出手便知有沒有。記者會一開，加上韓國瑜與韓粉的加持，等於是「庶民藍」加上「知識藍」，幾乎是集泛藍之大成，所向自然為之披靡。他的忍、狠、穩是他的長處，但是目前國民黨群雄並起，他還是要拿出能夠「出奇制勝」端出能打敗民進黨的牛肉出來，才能讓更多選民支持他帶領泛藍打贏2022年期中選與2024年大選。

首先，台灣政壇很少有像趙少康這樣一忍二十多年才選擇最佳時機出山的政治人物。

他之所以選擇在這個時機出山，至少有三大理由。

一、他掌握了民情。過去數年，泛藍遭到蔡英文與民進黨的霸凌，現在有夠份量也一向很霸氣的政治人物願意帶頭「呼群保義」領導泛藍，當然風行草偃，四方欽服。

二、國民黨雖然人才濟濟，但兼具謀略與霸氣者卻不多見，這點促使他下定決心逐鹿天下。

三、民進黨政府經過蔡英文領導四年多後，內政不修，對內關閉中天第52台壓制人民言論自由，對外軟弱，開放萊豬進口，外交節節敗退，國際組織與自由貿易體只能望門興嘆，兩岸關係惡化到已讓人民不安的地步。簡言之，民進黨的好運已快走到盡頭，國民黨只要領導得人，就大有機會撥亂反正。

其次，趙少康夠狠，記者會一開完，所有枱面上國民黨要角幾乎都被逼到牆角，逼迫不同意他參選黨魁的政治領袖，不論是直接拿黨章反對或是轉彎抹角設立路障，都會被貼上「氣量不夠」的標籤，自曝其短而已。

2019年，吳敦義主席對於黨內同時有兩位同志郭台銘與韓國瑜願意代表黨參加總統選舉深感高興，特別頒發郭台銘一張大黨證，所展現的雍容大度，難道今天再也見不到了嗎？

第三，趙少康這次出手也展現穩的一面，包括民意趨勢已接近水到渠成、二十年媒體生涯的「生聚教訓」，以及國民黨內群雄併起但「誰與爭鋒」？

當然，是否有能力、有聲量、有謀略不是自己說了算。即使他取得參選黨魁的資格，他也必須與所有有意參選者一較長短。

在黨魁選舉政見發表會上，所有參選者都必須把以下三道「牛肉大菜」端出來。一、如何打敗民進黨的1450網軍？二、如何讓2022年約2024年的選舉成為公平、公正、公開透明的選舉？包括如何確保中選會與所有選務機關的公正與中立？三、如何避免行政、司法、監察、考試與所有獨立機關成為民進黨政府的東廠或西廠？