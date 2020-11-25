嘉南明年1期稻作停灌 兩水庫蓄水不敷農業所需

中央災害應變中心今天決議，明年嘉南地區1期稻作停灌。台南市水利局表示，主要是評估目前曾文、烏山頭水庫蓄水量僅1.7億噸，蓄水率約3成，無法供應農業所需約2.3億噸用水。

水利局表示，嘉南地區明年度農業1期稻作，經水利署及農田水利署評估目前曾文、烏山頭水庫蓄水量僅1.7億噸(蓄水率約3成)，無法供應農業所需約2.3億噸用水。為避免後續供灌水量不足影響稻作生產，並整體考量公共用水系統至明年5月底用水需求，因此旱災中央災害應變中心決定明年1期稻作停灌。

現已進入枯水期，台南市水情未見改善，水利局呼籲民眾撙節用水，用水時少量且分段。另外，台南市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供7790噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，民眾可前往取用。

旱災中央災害應變中心今天召開第3次工作會報。由於近期嘉南地區仍無明顯降雨，且氣象局預估明年2月至4月反聖嬰現象持續，降雨可能偏少，滿足可供灌的降雨量機率極低。經應變中心決議，明年嘉南地區1期稻作停灌，停灌區農民及相關產業損失給予補助。

11月中旬雖有東北季風及颱風外圍環流水氣影響，但降雨集中於雙北、基隆及東部迎風面，西半部水庫集水區持續無明顯降雨挹注。氣象局預測12月底前有效降雨可解除旱象機率極低，另因反聖嬰影響，明年2月至4月降雨可能偏少。

考量至枯水期結束有半年以上時間，因此加大節水力道，包括桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義及台南等水情燈號黃燈地區，自即日起擴大實施自來水減壓時段為夜間10時至隔日上午6時(原為夜間11時至隔日上午5時)，同時要求科學園區及產業園區自主節水由現在5%再提升至7%。