停灌補償每公頃超過8萬 嘉南農民認為合理

農委會今天表示，明年一期水稻嘉南地區曾文-烏山頭水庫灌區1萬9385公頃農田將停灌，補償分兩種，一種每公頃補償9.3萬元，另一種每公頃8.2萬元，農民認為合理。

農委會主委陳吉仲指出， 停灌補償態樣分兩種，停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元。

如果不種稻作，辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農田水利署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元。農民可自行選擇辦理。

嘉義縣太保市農會指出，之前停灌補助曾只有新台幣6元的時候，農民會拚一下，不領補助持續種稻，但補助超過8000元，農民就不想種了，會種的大概是習慣問題，因為一期作沒種稻，會覺得怪怪的。

張姓稻農說，每公頃停灌補償9.3萬元，等於1分地補助約9300元，沒種比有種還好賺，樂意配合農委會政策。

另外，一期稻作停灌不種稻，是否造成米價上場？太保農會強調，政府惟一能操控的農產品，只有稻米，農糧署手頭有太多的稻米，只要釋出政府存糧，就可以平抑糧價。

台南市無米樂促進會總幹事張美雪表示，因缺水停灌是不得已的措施，因為糧商們都有一定的安全存量，短期內稻米價格應不會有大幅變動，除了希望農民可以得到適當的補償來維持生計，也將在後壁區推動農田轉作景觀作物的行動，除了藉暫時休耕讓土地獲得休息，農田變成花海也對社區觀光發展有幫助。

張美雪表示，農民們當然最希望可以正常耕作，但面對缺水情況，大家也懂得共體時艱，政府只要能提出適當的補助，讓農民的損失減到最小就好。