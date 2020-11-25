嘉南一期作停灌衝擊稻作產業鏈 農藥肥料業要求補償

中央旱災應變中心宣布嘉南明年一期作停灌，農委會宣布稻農及育苗業、代耕業及稻穀烘乾業補償，肥料及農藥業未納入，嘉義縣業者不平說，「停灌對農藥及肥料販賣業者衝擊也很大，等同暫時歇業」。

太保市徐姓肥料農藥業者說，稻作停灌，衝擊的行業為育苗場、稻穀收割業者，而代耕業者因農民要種植綠肥領補償，必須翻耕2次，並不影響收入，對農藥及肥料販賣業者衝擊也很大，停灌後收入中斷，被迫暫時歇業。

嘉義縣植物保護公會理事長林文政說，販售農藥業者，與肥料、育苗場、稻穀收割業、代耕業，都是相同稻作產業鏈，停灌受衝擊大，生計受影響，希望農委會一併納入補償。

農委會宣布，針對此次受停灌影響的相關產業，包括育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者，該會已提供相關輔導配套措施，另如有其他受停灌影響之相關產業，如糧食倉儲、碾米、運輸等業者，依其實際損害程度，給予適當補償；另外，倘農民因停灌導致償還農業專案貸款有困難者，本金償還期限可展延6個月，展延期間利息由政府補貼。