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影／嘉南平原一期稻作停灌 農民要求補助要到位

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌休耕，目前已規劃補償方案，台南柳營區二期稻作目前陸續在收割中，農民希望政府能有明確補償辦法，針對此次受停灌影響之相關產業，包括育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者，提供相關輔導配套措施。記者劉學聖／攝影
中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌休耕，目前已規劃補償方案，台南柳營區二期稻作目前陸續在收割中，農民希望政府能有明確補償辦法，針對此次受停灌影響之相關產業，包括育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者，提供相關輔導配套措施。記者劉學聖／攝影

台灣面臨近年來少見的嚴峻乾旱，今天中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌休耕，嘉南停灌區面積合計1萬9385公頃，目前已規劃分別每公頃補償9.3萬及8.2萬，不過當地農民還是希望政府能夠有明確的補助方案，目前依時序南部地區已進入枯水期，未來降雨情勢不甚樂觀。

根據評估，目前曾文、烏山頭水庫蓄水量無法滿足嘉南地區明年第1期作，為使農民損失減到最小，農委會正式宣布，嘉南地區曾文、烏山頭水庫灌區1萬9385公頃農田將實施停灌補償措施。針對此次受停灌影響之相關產業，包括育苗業者、代耕業者及稻穀烘乾業者，已提供相關輔導配套措施，另如有其他受停灌影響之相關產業，如糧食倉儲、碾米、運輸等業者，依其實際損害程度，給予適當補償。

中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌休耕，目前已規劃補償方案，台南柳營區二期稻作目前陸續在收割中，農民希望政府能有明確補償辦法。記者劉學聖／攝影
中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌休耕，目前已規劃補償方案，台南柳營區二期稻作目前陸續在收割中，農民希望政府能有明確補償辦法。記者劉學聖／攝影
中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌休耕，目前已規劃補償方案，目前依時序南部地區已進入枯水期，未來降雨情勢不甚樂觀，圖為嘉南大圳灌溉水道。記者劉學聖／攝影
中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌休耕，目前已規劃補償方案，目前依時序南部地區已進入枯水期，未來降雨情勢不甚樂觀，圖為嘉南大圳灌溉水道。記者劉學聖／攝影
中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌休耕，目前已規劃補償方案，台南柳營區二期稻作目前陸續在收割中，農民希望政府能有明確補償辦法。記者劉學聖／攝影
中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌休耕，目前已規劃補償方案，台南柳營區二期稻作目前陸續在收割中，農民希望政府能有明確補償辦法。記者劉學聖／攝影
中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌休耕，目前已規劃補償方案，台南柳營區二期稻作目前陸續在收割中，農民希望政府能有明確補償辦法。記者劉學聖／攝影
中央旱災應變中心決定嘉南一期稻區停灌休耕，目前已規劃補償方案，台南柳營區二期稻作目前陸續在收割中，農民希望政府能有明確補償辦法。記者劉學聖／攝影

農民 水庫 農委會

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