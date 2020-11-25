影／嘉南平原一期稻作停灌 農民要求補助要到位

農委會今天宣布，明年一期稻作嘉南地區曾文-烏山頭水庫灌區1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施，停灌分為兩樣態，每公頃補償農民分別為9.3萬元、8.2萬，已是過去一期稻作停灌休耕最高金額，推估要花約19億預算，農民12月1日可以開始申請，農曆年前可以領到補償金。

2020-11-25 14:29