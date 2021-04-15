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蔡英文宴請拜登老友陶德一行 四隻狗也入鏡

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
美國總統拜登欽點老友、前聯邦參議員陶德率團訪台，成員包括兩位前副國務卿阿米塔吉、史坦柏格及美國國務院東亞局台灣事務協調處長白丹利，蔡總統今晚在官邸設宴接待。圖／取自蔡英文臉書
美國總統拜登欽點老友、前聯邦參議員陶德率團訪台，成員包括兩位前副國務卿阿米塔吉、史坦柏格及美國國務院東亞局台灣事務協調處長白丹利，蔡總統今晚在官邸設宴接待。圖／取自蔡英文臉書

美國總統拜登欽點老友、前聯邦參議員陶德率團訪台，成員包括兩位前副國務卿阿米塔吉、史坦柏格及美國國務院東亞局台灣事務協調處長白丹利，蔡總統今早在府內接見，並與今晚在官邸設宴接待。蔡總統在臉書秀出照片，包括副總統賴清德、國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、總統府秘書長李大維、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中及外交部長吳釗燮都參與，更吸睛的是還有四隻狗一起合照。

蔡總統說，她和美國跨黨派的好朋友，在公務場合或視訊會議中，經常有互動。不過，能招呼大家來家裡坐坐，自在的交流，這是更棒的。「再次謝謝陶德前參議員（Christopher Dodd, D-CT）、阿米塔吉前副國務卿（Richard Armitage）、史坦柏格前副國務卿（James Steinberg）等朋友，代表拜登總統，專程飛來台灣，表達對我們的支持。

深化和美國的夥伴關係，是台灣人民共同的期待，我們一定會為此持續努力。」

拜登 陶德 蔡英文

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