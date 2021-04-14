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拜登派老友陶德率團訪台 莊人祥：擬採外交泡泡模式防疫

中央社 / 台北14日電
疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國際重要訪團來台擬採「外交泡泡」模式防疫，來台前後PCR採檢、團進團出、動線區隔等，全程高規格防疫。圖／指揮中心提供
疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國際重要訪團來台擬採「外交泡泡」模式防疫，來台前後PCR採檢、團進團出、動線區隔等，全程高規格防疫。圖／指揮中心提供

美國總統拜登派老友陶德率團訪台，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，國際重要訪團來台擬採「外交泡泡」模式防疫，來台前後PCR採檢、團進團出、動線區隔等，全程高規格防疫。

路透社今天引述白宮聲明指出，應美國總統拜登（Joe Biden）要求，前參議員陶德（Chris Dodd）今天將率團訪問台灣，傳遞美國對台灣與其民主的承諾，是拜登上任後訪台首發團。知情人士表示，陶德在台期間將會見總統蔡英文，也會與台灣國安、外交高層見面。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天上午接受中央社記者訪問時表示，陶德是否訪台涉及外交事務，須由外交部統一發言，但按照相關規定，國際重要官員訪台比照去年訪台的美國前衛生部長艾薩（Alex Azar）的「外交泡泡」模式進行。

莊人祥說，來訪團須提供登機前3天的核酸檢測（PCR）陰性證明，並搭乘專機來台，避免與其他旅客接觸，抵達機場後再次進行PCR採檢。

莊人祥指出，來訪團在台期間除了要由專車接送、團進團出，住宿的飯店也須安排專用電梯、專用樓層、專屬用餐區域，動線上都要盡可能與一般民眾區隔。

參訪時也將採取高規格防疫，莊人祥說，像是維持社交距離、戴口罩等，各個參訪點都須事先規劃動線、安排專用洗手間等，避免與一般民眾接觸，全程由專人確保落實防疫措施。

拜登

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