美官員訪台2天 陳時中：陰性才放行

「疫情中心確實事前已掌握有美國官員要來台，疾管系統會確實做好採檢！」回應美國一架行政專機22日傍晚降落松山機場，衛福部長陳時中23日受訪時強調，該團預計停留台灣僅2天，相關人員落地時皆有立即接受PCR採檢；至於阻絕生病國人返鄉的秋冬專案，陳暗示，可12月之前回國。

採檢陰性才能放行

陳時中23日上午於立法院社福衛環委員會前受訪時說，22日確實有美國官員來台，疫情中心事前有接到外交部通知，當時外交部告知「只需要知道有官員要來，但不須要知道是誰」，陳時中表示，該團預計停留台灣2日，疫情中心也派員到機場做PCR採檢，陰性才能放行，行程部分由外交部負責審核。

被問到機場檢疫爆出疾管署將部分檢疫工作外包給保全公司，卻未給予適當防護。陳時中強調，雖傳出有防護短缺，但應不至於不合規定，會了解情況，盡量配足裝備。

另有專家指出，目前已有準確度較高的核酸快篩儀器，建議應在機場入境處廣設，30分鐘便有結果，可解決可能出現的檢驗人潮；陳時中回應說，有些廠商有需求，但要根據實際需要去做這件事。

面對批評淡然應對

針對將於12月1日上路的秋冬專案規定，國人入境時也須檢附3日內的PCR陰性報告證明，有旅美華僑投書質疑指揮官陳時中曾說過，希望能夠把生病的國人接回來好好照顧，現卻公布阻絕生病國人返鄉的秋冬專案，等於是打臉自己。陳時中回應表示，「這也是12月才將上路的規定，目前還無須檢附PCR陰性證明。」

陳時中強調，中國本來就規定出境者一律須檢附相關的陰性證明，因此秋冬專案並不會對台商回國有影響。但有記者追問，那滯美比賽的學生要回來該怎麼辦，陳時中僅答，要回來現在就可以回來。

此外，有關反萊豬的連署已達14萬人，陳時中強調，「美牛不等於萊牛、萊牛不等於毒牛；美豬不等於萊豬，萊豬也不等於毒豬。」

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