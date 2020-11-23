傳美海軍少將訪台 專家：並非無類似前例

(德國之聲中文網) 多家台灣媒體22日報導，有一架美國行政專機降落在台北的松山機場。路透社報導指出，搭乘該專機抵台的是負責亞太地區軍事情報的美國海軍少將史都德曼(Michael Studeman)。

不過，美國國防部拒絕針對此事發表評論，台灣外交部則僅證實一名美國官員22日抵達台灣，但是因出訪行程未公開，所以外交部沒有進一步說明。

台灣外交部在公開聲明中說：「台美間互動交流頻繁，對於美方官員來訪台灣表示歡迎，但由於此行程並未公開，基於台美互信，外交部沒有進一步說明，也沒有評論。」

此前，當美國衛生部長阿札爾 (Alex Azar)與美國國務院次卿柯拉克 (Keith Krach)訪台時，中國都對美國的舉動表達不滿，並派軍機靠近台灣的領空。過去一段時間，特朗普政府不斷提升對台灣的支持，包含核准對台軍售。

路透社寫道，目前不清楚史都德曼是否會激怒中國。然而，他可能是過去幾年，訪台層級最高的美國軍方官員之一。前美國在台協會處長包道格(Douglas Paal)告訴路透社：「如果訪台的真的是負責亞太地區軍事情報的史都德曼，我不記得美國曾派這個層級的軍事官員訪台。」

不過曾在特朗普執政期間出任助理國防部長的雪萊弗(Randall Schriver)則說，特朗普政府過去幾年，都低調的定期派遣一星級軍官訪台。他表示，面對中國帶來的軍事威脅，台灣與美國一直密切的交換情報。

此外，美國智庫戰略與國際研究中心的高級研究員葛來儀(Bonnie Glazer)也告訴路透社，美國派遣星級軍事將領訪台並非前所未有之事。

機身未標示的美國行政專機

台灣的聯合報22日首先發布了幾張機身未有明確標示的美國行政專機的照片，並指認該架專機為美國軍方的飛機。專門掌握全球航班動態的網站「planefinder.net」則顯示該架私人專機從夏威夷出發，美國國防部的印太地區指揮中心便位於夏威夷。

台灣外交部雖拒絕公開評論美國官員訪台一事，但卻發布另一則聲明，強調部分台灣媒體報導搭乘該專機抵台的是美國中央情報局局長海斯佩爾 (Gina Haspel)一事並非屬實。外交部在聲明中寫道：「美國中情局長並沒有來訪的安排，相關報導屬於不實傳言。」

美國在台協會也拒絕針對美國官員訪台一事做出評論。在傳出美國行政專機抵台之前，台灣行政院長蘇貞昌20日剛表示，美國環保署長惠勒 (Andrew Wheeler)應台灣外交部長吳釗燮邀請，將於12月率團訪台。惠勒預計自12月5日起訪台3天，與台灣針對環保議題進行討論。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、中央社)

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