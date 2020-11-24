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秋鬥民氣不容忽視？ 綠批藍營搶奪聲量

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
革實院長羅智強表示，民進黨執政後走向獨裁專制的道路，這次秋鬥就是一次民意大反撲的警告。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
革實院長羅智強表示，民進黨執政後走向獨裁專制的道路，這次秋鬥就是一次民意大反撲的警告。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

秋鬥展現出非常大的民氣聲量？革實院長羅智強24日接受本報專訪表示，民進黨背離「最會溝通的政府」的期待，這次秋鬥就是一次民意大反撲的警告；但民進黨立委鍾佳濱受訪時，批評藍營反客為主，聲量掩蓋了民團的運動主導權。

羅：民進黨拋棄價值

「這段時間可以看到，民進黨把過去所有的神主牌都拋棄了！」羅智強表示，民進黨當年說要捍衛言論自由，現在卻關了中天新聞台；以前說要捍衛人民健康，現在卻開放萊豬進口；以前說要伸張人民公投權利，現在卻把公投閹割、卡公投；民進黨已經背離了過去創黨的精神，人民都看得很清楚。

羅智強指出，對於蔡總統及民進黨政府漸漸走上獨裁專制，這次秋鬥的民氣就是給民進黨非常重要的示警，提醒他們不要忘記以前民進黨前輩創黨的初衷，不要背棄民主的責任跟使命，不要拿到人民賦予的權力，就忘記該對人民盡的責任。

問到在野黨如何強化監督功能？羅智強說，在野黨就是永遠要站在人民這一邊，不管新媒體也好，街頭運動也好，跟社運團體合作也好，要把自己的政黨本位拋開；他強調，在野其實是一個整體，在野最大的意義就是對執政者監督制衡，起到防止腐化的作用，「像這次秋鬥，就是非常好的整合。」

鍾：藍營搶佔弱勢舞台

「就像在許多有工運傳統的民主國家一樣，『秋鬥』在台灣也是有其自主性的社運抗爭行動。」鍾佳濱表示，多年來秋鬥持續為勞權發聲，不論執政黨是藍是綠，始終堅持初衷、扮演基進價值的運動者。儘管參與規模年有起伏，仍舊維持一貫的理想性，也因此吸引熱血的知青和弱勢團體相互聲援。

「然而今年的秋鬥卻遭到一個百年政黨『騎刧』！」鍾佳濱批評，從來不曾站出來為弱勢階層發聲的政壇要角，率領其政治徒眾一舉襲奪了街頭的舞台。原始主辦單位的各項勞權訴求竟被拋在角落，政黨莫名地成了遊行的主角；「自認是參加政黨造勢活動的群眾，居然還強勢要求大學教授關閉他們宣揚勞工心聲的麥克風...」

鍾佳濱強調，民主進步黨創立之前，領導幹部和支持者，即常年和各項社會運動及抗爭者站在一起；蔡英文主席就任總統後，民進黨對於社會各界的街頭運動，要不是以認同的角度從旁協助，就是以反省的心態，聆聽人民的聲音，從不敢以指導者自居，更遑論去奪取民間自發組織的運動主導權。

革實院長羅智強（左）認為，在野最大的意義就是對執政者監督制衡，起到防止腐化的作用。右為國民黨副秘書長李彥秀。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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