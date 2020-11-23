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秋鬥反毒豬 陳時中：尊重民意 但萊豬不等於毒豬

中央社 / 台北23日電
衛福部長陳時中。 中央社資料照
衛福部長陳時中。 中央社資料照

工運「秋鬥」宣稱數萬人上街反萊克多巴胺美豬，且反萊豬連署破14萬人。衛福部長陳時中今天說，尊重多元民意展現，但美豬不等於萊豬，萊豬不等於毒豬，政府會做好把關。

工運指標活動「秋鬥」22日登場，遊行隊伍分三大隊，主辦單位宣稱數萬人、40多個團體上街頭，提出食安、勞工、環保、教育、土地及言論自由等議題，並高喊「反毒豬、反雙標、反黨國」口號。

陳時中上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會，他回應媒體詢問「秋鬥」有數萬人上街反萊豬時表示，活動人數不一定有5萬這麼多，且有多元議題，並不是說5萬人都是反對單一議題；對於多元意見，都予以尊重。

媒體也詢問，消基會反萊豬的連署也破14萬人。對此，陳時中說，尊重民意展現，但美牛不等於萊牛，萊牛不等於毒牛；美豬不等於萊豬，萊豬不等於毒豬。政府會把關安全，會標示清楚協助民眾購買，經濟行為都予以尊重。

此外，媒體也關心中央流行疫情指揮中心日前公布的秋冬防疫專案，在12月1日起，所有入境（含轉機）台灣者都要提出2019冠狀病毒疾病核酸檢驗陰性證明，但不少台商、留學生擔憂被阻斷回鄉路，尤其若不幸染疫，會被國家「放生」。

對此，陳時中表示，現在距離12月1日還有一段時間，如果留學生現在有症狀，現在可以回來。

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