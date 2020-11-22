在野黨聲援秋鬥 叫蔡政府別裝睡

「藍綠別雙標，萊豬就要標；源頭管理，明白標示！」民眾黨22日下午號召民眾參加秋鬥遊行，提出萊豬必須「源頭管理、明白標示」2大訴求；國民黨大咖也總動員參與秋鬥遊行，包括黨主席江啟臣、前主席馬英九、吳敦義、朱立倫等，江啟臣則隔空邀蔡總統：「來一場理性電視辯論，讓民眾知道為什麼大家反對萊豬？」

藍營批蔡政府雙標

江啟臣指出，當年馬政府推動ECFA，時任民進黨主席的蔡英文說要跟馬總統辯論，「馬總統答應了！」如今蔡英文當上總統，做出開放萊豬這麼大的決定，卻拒絕與人民溝通；蔡英文曾說「讓人民上街頭，總統應該要感到羞愧」、「誠信是帶領國家的必要條件」，江問：「請問大家，她還有誠信嗎？」

針對桃園市產業總工會聲明，呼籲國民黨別「五十步笑百步」，前總統馬英九受訪時反問，「我們有那麼多錯誤的政策嗎？」一旁的前主席吳敦義則批評，蔡政府開放萊豬沒有送至國會審議，馬政府執政時，他在行政院確保國人安全、尊重國會，「反觀現在，有讓國會審查嗎？有去查源頭嗎？」

叫醒裝睡的蔡政府

民眾黨下午拉著兩個桃紅色的巨大豬氣球，手拿「藍綠別雙標，萊豬就要標」等標語，並高喊「藍綠別雙標，萊豬就要標；源頭管理，明白標示！」口號，在捷運中正紀念堂站5號出口號召民眾參與秋鬥遊行，並表示民眾黨此次號召全國服務處及後援會響應，現場估計超過1000人聚集。

「我們的訴求只有兩點，萊豬必須要源頭管理和明白標示！」民眾黨秘書長謝立功指出，蔡政府號稱最會溝通的政府，面對民眾的訴求卻敷衍了事，從不正面回答問題，因此今天民眾站出來，就是要叫醒裝睡的蔡政府，正面面對全民的食安問題，並批評民進黨現在完全執政，但完全不負責任，簡單的議題想不出解決方案，質疑標示萊豬成分有這麼困難嗎？

全民站出來捍衛食安

「秋鬥的三個訴求是反萊豬、反雙標、反黨國！」民眾黨立委張其祿痛批，民進黨當初反對萊豬，如今卻要開放萊豬進口，完全是一個雙標的政黨。民眾黨立委蔡壁如則引述人權鬥士馬丁路德的話表示：「最大的悲劇不是壞人太囂張，而是好人過度沈默。」，呼籲民眾一起站出來，共同捍衛全民食安。

民眾黨立委高虹安也特地從台中北上參與秋鬥遊行，她表示民眾應有選擇要不要吃萊豬的權利，若政府做不到萊豬源頭管理、明白標示，民眾怎麼知道吃進去的豬肉有沒有含瘦肉精？

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