秋鬥反綠是主軸 藍委：非只挺中天

「這次秋鬥就是反萊豬、討厭民進黨的大集合，有心人不用模糊焦點！」國民黨22日號召萬人參加下午「秋鬥」遊行，針對活動主軸恐被「挺中天」模糊焦點，國民黨立委陳玉珍及前立委沈智慧上午澄清表示，國民黨是反映人民的怒火，中天關台只是其中之一；並當場踩破象徵「毒豬」的小豬撲滿，表達「反萊豬」決心。

反民進黨就是主軸

「反萊豬、要健康，婆婆媽媽站出來！反關台、反霸凌，兄弟姊妹站出來！」陳玉珍強調，「踩破3隻小豬」就是要告訴蔡英文總統「妳欺騙了我們」，欺騙人民「要清廉、要改革、要跟人民站在一起」，但卻把人民手中的遙控器拿掉、戕害人民的身體健康，她呼籲民眾為了國家的未來一起站出來。

對於國民黨將訴求轉為「反萊豬、反關台」，有民間團體擔憂會模糊焦點，陳玉珍認為，「『反關台』只是訴求之一，因為大家都知道這次秋鬥的主軸就是『反民進黨』，就是討厭民進黨的大集合。」她強調，「民進黨這陣子以來，倒行逆施的事情實在太多了，包括開放萊豬、關中天都讓人民火大，根本是罄竹難書！」

陳玉珍也表示，這次秋鬥是「反毒豬、反雙標、反黨國」，國民黨只是站在協助參與的角色，不牽涉到黨派，無黨無派、各黨各派都歡迎站出來，讓政府聽到人民的心聲。

秋鬥遊行全民參與

「今年秋鬥有5大訴求，不只反萊豬、挺中天而已。」沈智慧表示，這是集合所有台灣人民，對執政當局施政不當表達憤怒，包含各黨各派、無黨無派的人，對執政者做不好的地方大聲、拍桌抗議，各團體有不同訴求，因為政府做太爛了，才讓這麼多團體有這麼多訴求可以來反對它，沒有模糊焦點的問題。

民主監督聯盟總召集人黃正忠強調，蔡政府假改革真鬥爭全是為了一黨獨大，「因為人民火大了，所以我們呼籲推動『公民不服從運動』！」要長期持續進行靜坐抗議，直到廢除不公不易的政策，包括禁止萊豬進口，並還給人民看中天新聞的權益及自由，「蔡政府辜負817萬人民的期待，應該下台謝罪！」

民團號召萬人參加下午「秋鬥」遊行，呼籲推動公民不服從運動，要長期持續進行靜坐抗議，直到廢除不公不易的政策。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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