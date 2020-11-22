蔡衍明現身秋鬥 怒問「開政府是為了賺錢嗎？」

2020秋鬥遊行登場。旺中集團董事長蔡衍明今也現身反萊豬遊行行列，民眾ㄧ見到他就高喊「蔡董加油」、「中天加油」。他抨擊政府應該要讓人民過好日子，不是來扼殺言論自由及人民健康，「最基本都照顧不好，做什麼政府？開政府是為了賺錢嗎？」

蔡衍明說，政府本來就可以進口美國豬肉，但是不能含瘦肉精，如果是因為以前從美國進口豬肉太少，那很簡單，可以設平準基金，補助一年可以從美國進口多少豬肉進來就好，「價錢賣便宜是他的事情，政府來虧這個錢，」為何要讓人民去擔心食安問題？

蔡衍明說，美國豬肉要進來早就進來，但沒有特別需要進口含瘦肉精的豬肉，政府要捧美國的場，就設基金，沒必要讓人民擔心吃下的豬肉有沒有毒，這叫照顧人民。他也說，政府應該要讓人民過好日子，不是來扼殺言論自由、人民健康，這都不對的。

針對NCC決定對中天不予續照，蔡衍明說，以後所有電視台是不是綠油油一片，大家都可以判斷，大家都看得懂他們就是要這麼做。

蔡衍明說，政府一天到晚說中天做假新聞，中天以前很多人也在別的新聞台做過，有做假新聞嗎？「來中天就做假新聞？騙肖仔！」並呼籲大家應該來表現人民的憤怒，政府不能這樣。

蔡衍明受訪時說，今天看到那麼多人站出來，讓他非常感動。政府連一個萊豬也處理不好，中天監督政府也不行，愛台灣就是要讓台灣人過好日子。

對於公廣爭取爭取進駐52台，蔡衍明說「那都跟我沒關係啦」，他只在乎讓中天的人強健，不會讓別人瞧不起。

蔡衍明表示，今天當然會走完遊行全程，為了台灣的未來，當然要拚。以前他就是所謂的黨外，什麼叫黨外？就是國民黨不讓我們自由，結果當初支持的黨外變成民進黨現在執政禁止言論自由，這樣符合當初追求的理念嗎？

蔡衍明表示，今天他現身遊行，是挺真正的言論自由，挺一個台灣的未來，這才是最重要的。

蔡衍明痛斥，對人民來說，政府就是要讓人民過好日子，不是誤殺言論自由跟健康，最基本的都照顧不好，「做什麼政府？」

對於黨國力量越來越大，蔡衍明表示，相信年輕人很愛台灣，跟他年輕時候一樣有心，希望年輕人凡事可以多想一點，老人的話也可以聽一些。

對於中天不予換照，後續近五百名員工的去路，蔡也霸氣宣示「中天的人我會負責」，重要的是他不會讓中天的人抬不起頭。

他強調，政治問題就是政治問題，不用否認，政府要排除異己沒關係，他只希望不管如何大家要對台灣人民用心，他相信自己從無私心。