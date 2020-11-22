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秋鬥遊行午後登場 北市中正區交管

中央社 / 台北22日電

工運指標活動「秋鬥」今天登場，遊行隊伍將分為三大隊並表達「反毒豬、反雙標、反黨國」訴求。台北市警察局提醒，今天中正區有交通管制，已規劃600名警力執行維安交管勤務。

「秋鬥」主辦單位規劃，下午1時將先在凱達格蘭大道集結開場，今年遊行3大主題為「反毒豬、反雙標、反黨國」，呼籲民眾穿黑衣上街頭一同遊行，屆時也有「三隻小豬」在凱道登場。

台北市政府警察局發布新聞稿表示，「秋鬥」召集人向北市警局中正第一分局申准於今天上午8時至晚間10時舉辦「2020秋鬥」集會遊行活動，遊行路線自凱道出發至民主進步黨中央黨部前結束。

為維護參與群眾安全及協助遊行路線周邊交通疏導，警方自今天上午10時起管制凱道周邊道路，遊行預計下午2時出發，也已規劃600名警力執行維安交管勤務，請民眾配合警方指示、引導通行。

警方指出，「秋鬥」遊行路線為「凱道→（右轉）公園路→（右轉）常德街→（左轉）中山南路→（右轉）北平東路」，估計屆時以中山南北路、忠孝東西路口周邊影響最為嚴重，請駕駛人避開相關路段。

今天交管區，包括北起市民大道、東至金山北路及杭州南路、南沿愛國東西路、西迄重慶南路及中山北路等範圍。

警方呼籲，請參加活動的民眾要保持和平、理性，切勿因推擠傷害警察、阻材或破壞政府機關而觸法，相關發起人也請遵循申准集會遊行路線表達訴求。

警方指出，主辦單位應「有能力將群眾帶出來，就要有能力把群眾帶回去」，不能放任群眾於台北市街頭遊竄，阻礙甚至癱瘓幹線交通，影響公共秩序及交通安全。

秋鬥 萊豬 美豬

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