特習數月首次同台 APEC峰會引關注

(德國之聲中文網)這是一個鮮明的對照：亞太經合組織峰會APEC上，習近平發表講話談抗擊疫情，另一邊，美國總統川普的推特賬號連發推文指控大選造假。共有21個環太平洋國家參加了視頻峰會，會議一開始，川普就顯得心不在焉，全無興趣。

東道主馬來西亞在開幕式後結束了視頻直播，沒有對外界公開川普講話的內容。盡管是虛擬會議，這還是習近平和川普8個月以來的首次往來。兩人上一次通電話是在3月27日，當時疫情還未出現全球性地爆發。通話結束後，川普曾對習近平連連稱贊，他在推特上寫道，這次交談非常愉快。中國已經經歷了很多，並對病毒有了深刻的了解。雙方正在緊密合作。

從那之後雙方再無互動。中美貿易摩擦，北京在香港問題上的強硬路線， 美國宣布制裁多個侵犯新疆人權的中國官員及實體，兩國之間關系處於自1979年建交以來的最低點。外界出現了中美「新冷戰」的說法。

如今川普一有機會就譴責這場瘟疫是中國的錯，還稱病毒為「中國病毒」。有批評者指出，川普此舉也是為了推卸責任，轉移視線。在今年9月的聯大發言川普說：「我們必須對將這一瘟疫散布到世界的國家——中國進行問責。」

相比之下，習近平顯得非常自信，他知道川普不久將會離開。中國有效控制了病毒。周五APEC領導人非正式會議上，他發言表示：「我們在抗擊病毒的鬥爭中取得了重大的戰略成功。」 他還表示，中國的生產也步入正軌，從而使前三季度的經濟再次實現增長。根據中國官媒新華社，習近平指出，實現自由開放的貿易和投資絕非可以一蹴而就。亞太地區要繼續領風氣之先，堅決維護和平穩定，堅定捍衛多邊主義。路透社報道，他還表示，中國歡迎區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）完成簽署，將積極考慮加入全面與進步跨太平洋伙伴關系協定（CPTPP）。

拒用官方背景

雖然川普的表態沒有被公開，不過白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)透露，這是一場「良好、健康、建設性和合作的會議」。他表示這位美國總統利用這個平台介紹美國抗擊疫情的進展，包括成功的疫苗試驗和經濟「v型復蘇」。

《南華早報》指出，周五的會議上仍可以看到美國特立獨行的蹤跡，川普是唯一一個未使用主辦方提供的官方視像背景的國家領袖。美聯社援引一位參與策劃峰會的匿名消息人士透露，川普拒絕使用該背景。

俄羅斯總統普京和日本新任首相菅義偉都參加了這次視頻會議。兩年前，川普只派了副總統彭斯參加峰會，這被認為是對該地區缺乏興趣的標志。去年，智利因為國內抗議不斷取消了APEC峰會。

本周六，在沙特阿拉伯主辦的20國集團在線峰會，特朗普和習近平再次隔空相見。德國總理默克爾也參加這次為期兩天的峰會

文木/ 王凡 （德新社等）

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】