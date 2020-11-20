健保費率審議卡關 陳時中：影響層面太廣

健保會將於27日召開臨時會再議健保費率，衛福部長陳時中今天表示，健保費率影響層面太廣，很多委員認為有些問題沒解決而卡關，盼各界集思廣益解決問題。

全民健康保險會今天上午召開會議，原訂討論明年健保費率漲幅，但因安全準備金、政府負擔下限36%等議題卡關，將於27日加開臨時會討論健保費率審議案。

衛生福利部部長陳時中今天晚間出席弘久社會關懷協會公益晚會，會後接受媒體聯訪時表示，健保費率漲不漲是財務的問題，健保會是健保法授權談費率的場域，最後的責任仍由政府扛起，但在還沒談出結論前，講太多恐干預自由談判空間。

不過，陳時中說，健保費率調整事涉上億元收支，調整1%就是一筆不小的數目、影響層面大，談判速度自然不會太快，因此各界也都很謹慎看待，但目前整體氛圍，各界都願意好好坐下來、理性談判，可談判的空間可能比較大，這是很好的現象，讓這平台對國家、健保做出實質貢獻。

陳時中指出，今天健保會之所以卡關，主要是很多委員認為有些問題沒有解決，費率就很難討論出共識，有人認為要調高部分負擔避免醫療浪費，也有委員認為應該先解決海外所得、停復保規定等問題，希望等到解決後再談費率，也顯示這場談判有多不容易。

陳時中說，好在本屆委員都能明確點出問題，同不同意是另一回事，只盼能集思廣益解決問題。