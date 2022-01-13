F16V飛官晚間傳尋獲遺體？家屬趕往相認表情哀戚

空軍飛官陳奕前天下午嘉義縣東石水溪靶場受訓時，駕駛F16V戰鬥機驚傳墜海失聯，晚間傳出空軍F16V飛官陳奕遺體被尋獲，晚上軍方將一些物品送市立殯儀館，沒多久飛官父母也到達，但到底是尋獲那些「物品」？軍方、家屬都沒有回應。

國防部表示，不清楚媒體消息來源，只知道有找到一些生理組織、動物器官碎片等，這些都要經過法定程序查驗，如果有找到遺體殘骸，空軍必須很審慎並經法定程序查驗後才能對外發布。

據了解，今陸續打撈到手指、衣物附著皮膚、骨頭，送往嘉義市立殯儀館，檢方今晚已經相驗，家屬正前往指認，仍要比對DNA釐清身分是否為陳奕。