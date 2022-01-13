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撿到F16V戰機殘骸漁民發現疑似人的腿骨 軍方查證

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉鄭姓漁民昨天發現墜海Ｆ16Ｖ戰機包包及3塊機骸，上午又在對面堤岸附近，發現一支疑似人的腿骨，他說，骨頭頗長，不像是動物的，雖然有破損但「很新」，他趕緊通報軍方。軍方未證實，表示會查證。記者魯永明/攝影
嘉義縣東石鄉鄭姓漁民昨天發現墜海Ｆ16Ｖ戰機包包及3塊機骸，上午又在對面堤岸附近，發現一支疑似人的腿骨，他說，骨頭頗長，不像是動物的，雖然有破損但「很新」，他趕緊通報軍方。軍方未證實，表示會查證。記者魯永明/攝影

嘉義縣東石鄉鄭姓漁民昨天發現墜海Ｆ16Ｖ戰機包包及3塊機骸，上午又在對面堤岸附近，發現一支疑似人的腿骨，他說，骨頭頗長，不像是動物的，雖然有破損但「很新」，他趕緊通報軍方。軍方未證實，表示會查證。

昨天白天鄭姓漁民主動協助軍方，撿到第一塊機體殘骸，他說早上從堤防爬下，到較遠處岸邊搜尋，口中默唸東石港口媽祖保佑，不久就在離堤防數百公尺岸邊，找到一塊機體殘骸。東石鄉親集氣祈求上蒼神明保佑，儘速找到失聯飛官。

當地漁民、蚵民說，水溪靶場在鰲鼓濕地北堤外淺海，當地許多蚵棚，若非熟悉地形水文，退潮船艇會卡住，戰機殘骸尋獲定位、飛官應該還在座艙，但因戰機可能整架插入爛泥，水淺遍佈蚵棚、大型船艇無法駛進現場，如何打撈搜救失聯飛官，要靠軍方技術。

漁民 戰機 東石

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