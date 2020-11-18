F-16戰機22年來9起事故 盤點失事地點、搜救與傷亡情況

上個月29日才有一架F-5E戰機在台東空軍基地墜海，飛官朱冠甍不幸殉職。昨天又傳出一架F-16戰機，昨天執行夜航訓練，從花蓮空軍基地起飛後，兩分鐘就在雷達光點上消失，疑似墜落地點在花蓮機場東北方8浬處，機上一名上校駕駛蔣正志目前失聯，國軍投入海軍艦艇與救援直升機徹夜搜索失聯飛行員。

F-16戰機22年來已經發生9起事故，整理這9起事故發生的時間、地點與飛官傷亡狀況。

澎湖外海失聯

空軍嘉義基地編號6828的F-16B戰機，1998年3月20日在澎湖外海執行任務時失聯，飛官溫進嵩少校、章嘉成上尉下落不明。

台東太麻里撞山

空軍嘉義基地編號6813的F-16B戰機，1999年1月25日飛行至台東太麻里金針山區撞山墜毀，飛官張嘉鯤中校、戴維康少校殉職。

綠島西南海域失聯

空軍嘉義基地編號6813的F-16A戰機，1999年6月1日晚間8點多進行夜航訓練失聯，飛官許君威少校下落不明。

基隆迫降失敗

空軍嘉義基地編號6689的F-16A戰機，1999年8月18日因起落架故障迫降失敗，飛官林更生上校彈射逃生，雙腿骨折。

花蓮外海墜海

空軍花蓮基地一架編號6706的F-16戰機，2008年3月4日進行夜航訓練時，疑似因空間迷向墜海，飛官丁世寶少校下落不明。

高雄外海墜機

空軍嘉義基地一架編號6622的F-16A戰機，2013年5月15日疑機械故障於高雄外海墜機，飛官吳彥霆跳傘獲救。

墜毀亞利桑那州山區

空軍駐美路克空軍基地高鼎程上校，2016年1月22日駕駛編號93-0711的F-16A戰機，進行空戰演練時，墜毀於亞利桑那州山區，不幸殉職。

基隆粗坑附近山區墜毀

空軍花蓮基地編號6685的F-16戰機，2018年6月4日執行漢光演習演訓任務，於基隆粗坑附近山區墜毀，飛官吳彥霆少校殉職。

空軍花蓮基地編號6672的F-16戰機，昨天傍晚6點05分執行演訓任務時，晚間6點17分雷達光點消失在花蓮機場東北面約8浬海域，目前飛官蔣正志上校仍下落不明。

Ｆ-16 小檔案

Ｆ-16是國軍目前數量最多的主力戰機，一九九二年，美國老布希政府批准出售一百五十架F-16A/B Blk20，一九九七年起返台服役。去年川普政府又批准增售六十六架F-16C/D Blk70，二一六架的採購總數，使得國軍成為全球第五大Ｆ-16用戶。

在空軍現役三種主力戰機中，F-16是功能最多元的十項全能。從對空、對地、對海、偵照等任務，F-16都要執行。

國軍現役的F-16A/B，以及新購的F-16C/D，裝用性能與F-35雷達同等級的AN/APG-83主動電子掃描陣列雷達。原廠洛克希德馬丁公司，將換裝新式雷達的F-16稱為F-16V。目前嘉義基地的F-16大部分已經完成改良工程，花蓮基地則尚未換裝。