台灣沒加入RCEP簽署 網友質疑一關鍵大前提卻遭律師打臉

全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）簽署，15個成員國裡（包括新加坡、馬來西亞、泰國、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓、越南、韓國、日本、澳大利亞、紐西蘭、中國）享有關稅優惠，移除貿易壁壘，而台灣沒被列入其中，面臨被孤立和邊緣化的危機。

對此，律師葉慶元在臉書發文，憂心忡忡表示，台灣以外貿立國，但是在整個東亞地區，就我們台灣和北韓沒有被涵蓋進去RCEP。當RCEP裡的成員彼此降低關稅時，我們卻被排除，台灣怎麼繼續推動貿易？人口和工作機會是否會進一步外流？

底下有網友留言「台灣不是國家，進入RCEP的前提不存在」，葉慶元則回覆對方說「簽署貿易協定的前提不見得是國家，也可以是關稅主體。」另也有網友更指出，貿易協定不止限於國家，獨立關稅領域基本上都能簽，「不然我們怎麼進入WTO的？」

其他人也擔心說「台灣要被隔離了嗎？」、「跟年輕人聊RCEP，竟然一堆人不知道，覺得滿悲哀的」，但也有人反諷說，反正政府一直說會有台商不斷回台投資，錢會回流，大家不用太煩惱，還有人認為，應該會有台商出走潮，企業會自己找出路，只是苦了台灣的經濟和就業。

根據亞太15國簽署的RCEP協議內容，整體關稅廢除高達91%，經濟規模達23兆美元，涵蓋全球22億人口，占全球國內生產毛額（GDP）的三成。目前包括我國內紡織業、工具機產業及石化業最首當其衝，影響甚鉅。