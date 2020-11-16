快訊

共軍電戰機頻擾台海 劃設「南海防空識別區」箭在弦上？

台新銀理專盜領近3億 金管會主委震怒：深惡痛絕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣沒加入RCEP簽署 網友質疑一關鍵大前提卻遭律師打臉

聯合新聞網 / 綜合報導
東協峰會十五日舉行第四次RCEP領導人會議，越南總理阮春福（螢幕右）在會上向其他領導人發表談話。（法新社）
東協峰會十五日舉行第四次RCEP領導人會議，越南總理阮春福（螢幕右）在會上向其他領導人發表談話。（法新社）

全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）簽署，15個成員國裡（包括新加坡、馬來西亞、泰國、汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、緬甸、菲律賓、越南、韓國、日本、澳大利亞、紐西蘭、中國）享有關稅優惠，移除貿易壁壘，而台灣沒被列入其中，面臨被孤立和邊緣化的危機。

對此，律師葉慶元在臉書發文，憂心忡忡表示，台灣以外貿立國，但是在整個東亞地區，就我們台灣和北韓沒有被涵蓋進去RCEP。當RCEP裡的成員彼此降低關稅時，我們卻被排除，台灣怎麼繼續推動貿易？人口和工作機會是否會進一步外流？

底下有網友留言「台灣不是國家，進入RCEP的前提不存在」，葉慶元則回覆對方說「簽署貿易協定的前提不見得是國家，也可以是關稅主體。」另也有網友更指出，貿易協定不止限於國家，獨立關稅領域基本上都能簽，「不然我們怎麼進入WTO的？」

其他人也擔心說「台灣要被隔離了嗎？」、「跟年輕人聊RCEP，竟然一堆人不知道，覺得滿悲哀的」，但也有人反諷說，反正政府一直說會有台商不斷回台投資，錢會回流，大家不用太煩惱，還有人認為，應該會有台商出走潮，企業會自己找出路，只是苦了台灣的經濟和就業。

根據亞太15國簽署的RCEP協議內容，整體關稅廢除高達91%，經濟規模達23兆美元，涵蓋全球22億人口，占全球國內生產毛額（GDP）的三成。目前包括我國內紡織業、工具機產業及石化業最首當其衝，影響甚鉅。

RCEP CPTPP TPP

延伸閱讀

工具機業看RCEP效應：別輸了關稅 又輸了匯率

沒有關稅優惠 台廠：只能自求多福

RCEP簽署台灣成邊緣人？王美花：我們換別條路走

RCEP簽定 衝擊我三產業

相關新聞

財長蘇建榮：我國對RCEP出口已七成免關稅

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）昨（15）日正式簽署，財政部長蘇建榮今（16）日在立法院財委會表示，我國對RCE...

RCEP簽署台灣成邊緣人？王美花：我們換別條路走

東協10國與中國、日本、韓國、澳洲及紐西蘭5國歷經長期談判，於11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，台灣...

爭取加入CPTPP 鄧振中：台灣努力得到很多國家歡迎

亞太15國日前正式簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），台灣則積極爭取「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。政...

台灣沒加入RCEP簽署 網友質疑一關鍵大前提卻遭律師打臉

全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）簽署，15個成員國裡享有關稅優惠，移除貿易壁壘，而台灣沒被列入其中，面臨被孤立和邊緣化的危機。

【總編開箱】RCEP重塑亞太政經勢力 台灣蒙上眼睛就以為看不見？

雖然年底完成RCEP「區域全面經濟夥伴協定」是亞太國家既定的時程，但在美國大選情勢明朗、拜登出線的態勢下，這全球最大的超級自貿區成形，還是有相當的影響力。

經長：鋼鐵、石化、紡織 恐受影響

「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ）的十五個成員國昨簽署協定，行政院政務委員鄧振中表示，ＲＣＥＰ是自由化程度不高的自由貿...

陸以一國兩制模式 阻台加入

行政院政務委員鄧振中昨天表示，ＲＣＥＰ（區域全面經濟夥伴協定）形成之初，台灣積極尋求加入，但中國暗地鼓勵香港參與，企圖以...

沒有關稅優惠 台廠：只能自求多福

「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ）昨天完成簽署，涵蓋包含大陸在內十五個國家，成為目前全球最大的貿易區。工總秘書長蔡練生...

RCEP簽定 衝擊我三產業

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）昨（15）日正式簽署，經濟部長王美花分析，因中日韓間將降關稅，對我石化業影響較多...

工總：RCEP簽署 台灣瀕臨邊陲化

RCEP昨（15）日簽署，工總秘書長蔡練生表示，台灣傳統產業如紡織、機械、石化等領域產品外銷到RCEP成員國將面臨大挑戰...

工具機業看RCEP效應：別輸了關稅 又輸了匯率

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）簽署，工具機產業愁容滿面，台灣機械公會理事長柯拔希、台灣工具機暨零組件公會理事長...

學者：中日韓結盟 衝擊台灣出口

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）昨天完成簽署並公布文本，中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈表示，印度退出後，RCEP回到當...

熱門新聞

史上最高！理專A走近3億 台新回應：已報檢警偵辦

RCEP對各產業影響 經濟部長王美花如此分析

超級經濟圈自貿協定RCEP 一次了解

台積湧急單 產能大爆滿

台灣未加入RECP恐遭排擠 國民黨籲蔡別再吃道歉牛肉麵

RCEP簽定 衝擊我三產業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。