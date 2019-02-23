台農發定位不明 遭質疑績效不彰

2019-02-23 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北報導



台農發公司與雲林縣莿桐鄉果菜生產合作社攜手，將香蕉外銷到中東杜拜。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

二○一六年政黨輪替後，不到半年，農委會盛大成立台灣國際農業開發公司（台農發）。但這家號稱百分之百的民營公司，當農產品盛產時，常被農委會拿出來宣傳，但本身定位不明、績效不彰，人事、預算也不受監督，甚至跟農民契作外銷，也被批與民爭利。

台農發成立兩年多來爭議不斷，前年七月台農發首度從越南進口一個貨櫃的大白菜，卻因沒合作的處理場，只能任由這批賣相差的大白菜在市場上競爭，最後因拍賣價格不好，虧錢作收。

去年中，香蕉量多價格大跌，農委會為了「救蕉」，曾喊出由「國家隊」（台農發）外銷香蕉到中東一百廿公噸。但根據去年六月出口貿易統計資料顯示，出口中東的香蕉僅兩貨櫃、共廿三公噸；七月也僅銷出一貨櫃。

農經學者李武忠曾投書表示，除非台農發願公布其出口量及金額等資料，農委會說無法逼迫公布。他質疑台農發由農委會出資一億多元，且該公司高層人事多由農委會指定，農委會說辭讓外界難以接受。

台農發發言人張皓鈞表示，外界說台農發經營績效不佳，去年虧錢，這種揣測太草率，這是公司正常支出，台農發仍正常營運中，他知道政府要成立新的農產品外銷平台，台農發也會繼續配合政府政策。

農委會國際處副處長林家榮表示，台農發至去年底，已與日本、大陸、馬來西亞及中東等地大型通路業者議定訂單外銷，出口香蕉、鳳梨、鳳梨釋迦、芒果、結球萵苣及胡蘿蔔等，合計一一八三點三公噸。