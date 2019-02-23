冷飯熱炒 農會總幹事：設平台只是燒錢

2019-02-23 00:33 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北報導



不滿政府產銷政策，農民怒砸鳳梨抗議。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

農委會要以國家團隊概念，成立「農產品外銷平台」，有農業學者懷疑，是否因台農發公司績效差，政府已要拋棄台農發了。中華民國農會總幹事張永成則表示，政府應盡力輔導現有民間業者及法人，而非一再組國家團隊，成立外銷平台，說難聽點只是在燒錢。

台大園藝學系退休副教授許明仁表示，台農發當初宣傳就是國家隊，但最近總統府、農委會發布很多農產品外銷的新聞，都已不提台農發了，也不知這公司有何業績，政府宣布要成立新的外銷平台，是不是要告訴外界，以後找這平台就好，拋棄台農發？

許明仁說，這外銷平台若非冷飯熱炒，就是疊床架屋，媒合訂單是外貿協會、經濟部的事情；何況農委會在美、日等重要國家都有派駐人在當地，最近也派人到宏都拉斯，這平台不就早就存在了嗎？

他也提到，台灣農產品外銷面臨的問題，在於我國沒跟其他國家簽貿易協定，以致關稅都從百分之十以上起跳，缺乏競爭力；再者，台灣有潛力外銷的農產品，貿易商都在做了，這也是為何台農發成立後，根本沒東西可賣，就只能收小農的東西，面臨量少、品質不穩定困境。現在又成立平台，不也面臨同樣問題？

張永成表示，農委會成立台農發時，信誓旦旦說要解決台灣農產品外銷問題，後來呢？現在還要成立什麼平台？政府重點在如何輔導既有組織法人，在整個對外貿易上，給適度幫忙，讓他們壯大，改善外銷處理模式，不需再成立什麼國家隊的農產品外銷平台。