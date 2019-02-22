親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
農產國家隊搶單
2020誰來選總統
交通建設卡藍？
六都市長拚市政
蔣介石像被破壞
立委補選第二波
政治
軍事
綜合

農委會組國家隊搶單 韓國瑜批疊床架屋

2019-02-22 23:58聯合報 記者徐如宜彭宣雅／連線報導

台農發提升農產品外銷訂單績效不彰，政府又要成立「國家隊」的外銷平台，高雄市長韓國...
台農發提升農產品外銷訂單績效不彰，政府又要成立「國家隊」的外銷平台，高雄市長韓國瑜批疊床架屋。 圖／聯合報系資料照片
分享
蔡總統與行政院長蘇貞昌近來爭相宣傳台灣農產品出口成績，農委會表示將以國家隊概念成立農產品外銷平台，幫農民搶訂單。今將啟程星馬推廣高雄農產的高雄市長韓國瑜昨天狠批農委會「腦袋瓜有問題」，兩年前才花十億成立台灣國際農業開發公司（台農發），結果農民依然苦哈哈，根本是疊床架屋。

韓質疑砸十億設台農發 酬庸沒做事

農委會強調，台農發主動到國外拉訂單，和媒合訂單的外銷平台相輔相成，不會疊床架屋，也不新設公司。

「農委會腦袋瓜是不是有問題？」韓國瑜質疑，農委會兩年前花十億成立台灣國際農業開發公司，宣稱要幫台灣農產品向外面搶訂單、找通路，「兩年下來到底做了多少？不知道！若再成立一個國家隊，那這十億台幣到哪裡去了？台農發不要了嗎？再成立一個國家隊，如果失敗呢？難道再過兩年成立一個超宇宙嗎？」

農委會表示將成立農產品外銷平台，幫農民搶訂單，高雄市長韓國瑜昨狠批農委會「腦袋瓜...
農委會表示將成立農產品外銷平台，幫農民搶訂單，高雄市長韓國瑜昨狠批農委會「腦袋瓜有問題」。 記者劉學聖／攝影
分享

韓國瑜愈說愈憤慨，質疑農委會做法，「成立一個架構，找一大堆人來酬庸、發薪水，然後呢？」外銷訂單找不到，人民依舊苦哈哈，繼續哭泣。農委會拿一大堆阿拉伯數字來說自己做得多，「既然做得這麼好，還成立國家隊幹什麼？」農委會一連串做法讓人無法接受，「頭上加頭，疊床架屋，完全沒有對症下藥」。他也主張其實可將現有的台農發無償移撥給高雄市政府，讓高市府帶頭幹。

農委會指外銷平台媒合 可雙管齊下

農委會主委陳吉仲用棒球隊概念解釋外銷平台，他說，台灣棒球想拿世界冠軍，就要有好的球員、技術、教練，還要有一堆人安排交通、設備、訓練，加上人民的支持，這就是國家隊精神。

他表示，外銷平台是把外銷的卅多種農產品，從農民、農民團體、合作社、外銷業者、地方及中央政府結合在一起組成國家隊，一起把農產品外銷出去，而台農發只是外銷業者之一，僅是一家公司，跟國家隊完全不一樣。

農委會國際處副處長林家榮表示，台農發主動出擊到國外新市場、開發新品項，拿到訂單再跟農民團體合作，以提升銷量。這幾年常有國外進口商透過駐外單位或外貿協會，聽聞台灣有很好農產品，希望購買，卻不知該找誰買，外銷平台就可媒合。

林家榮舉例，日本某大型通路若想買台灣芒果，就可透過平台與台南市政府聯繫。平台主要是訂單媒合及資源整合、分享，是被動在等待；台農發則是主動出擊找訂單，政府雙管齊下，沒有疊床架屋的問題。

農委會台農發韓國瑜陳吉仲農民
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

新聞眼／台農發業績說不出口… 組國家隊能救外銷？

2019-02-23 00:44

台農發定位不明 遭質疑績效不彰

2019-02-23 00:40

冷飯熱炒 農會總幹事：設平台只是燒錢

2019-02-23 00:33

農委會：國家隊媒合訂單 不會另組公司

2019-02-23 00:21

農委會組國家隊搶訂單 韓國瑜砲轟：腦袋瓜有問題

2019-02-22 14:15

韓國瑜批外銷平台疊床架屋 農委會：與台農發不同

2019-02-22 13:18

農委會要成立國家隊搶外銷訂單 藍委質疑監督不到

2019-02-22 12:20

農委會組國家隊搶訂單 韓國瑜砲轟：腦袋瓜有問題

2019-02-22 12:18

農委會組國家隊搶單 韓國瑜：花10億的台農發還要嗎？

2019-02-22 12:12
看更多

熱門文章

遭段宜康痛罵 謝龍介重砲回應：戶籍遷來麻豆我等你

2019-02-22 16:28

韓國瑜挨酸土包子就辦包子大賽 學者：絕妙好招

2019-02-22 06:28

回應228和平柱被踹斷！政大蔣介石騎馬銅像遭人鋸斷馬腳

2019-02-22 03:03

農委會組國家隊搶訂單 韓國瑜砲轟：腦袋瓜有問題

2019-02-22 12:18

孫大千：陳明通除政令宣導、串門子 還有什麼功能？

2019-02-22 08:18

蔡英文2020最怕誰？ 吳子嘉：不是韓國瑜而是他

2019-02-22 10:30

發言人變發「炎」人 一張紙條洩露馬英九「國家機密」

2019-02-22 09:00

邀小S代言高雄美食 韓國瑜：她很阿莎力的答應了

2019-02-22 13:22

鋸蔣銅像挨告 許哲榕：遺憾政大選擇修復威權象徵

2019-02-22 15:56

謝龍介跨區選立委 段宜康：有無公開向選民道歉？

2019-02-22 10:15

選舉訴訟再出招 丁守中要查1563投開票所主任LINE對話

2019-02-22 20:12

若中國犯台 蔡總統：承受首波攻擊後 盼周邊各國支援台灣

2019-02-22 21:26

被酸土包子乾脆辦包子賽 韓國瑜：我土包子頭去頒獎

2019-02-22 15:28

為何鋸馬腳不鋸蔣介石的頭？行動者：從基礎解構威權

2019-02-22 14:10

羅霈穎喊東區沒落 柯文哲：她要不要降房租？

2019-02-22 14:44

彰化鐵路高架化卡關？王惠美：盼中央別卡住地方發展

2019-02-22 11:42

影／淘汰老車救空汙顧人怨 蘇揆：擬取消車齡 改用補貼

2019-02-22 14:03

韓國瑜接受國際媒體訪問 碰到這題還是閃

2019-02-22 22:45

「北柯南韓」夾殺 名嘴曝綠營基本盤掉光慘況

2019-02-22 12:13

看懂網媒的「放火政治學」 你就懂小編為何敢罵愛嗆

2019-02-22 08:00

10年老車淘汰蘇貞昌稱顧人怨 研議取消年限

2019-02-22 12:41

段宜康砲打謝龍介 羅智強：「宜康不出，誰與爭豬？」

2019-02-22 20:03

立委陳瑩打彈弓 這支造型讓網友都拜服

2019-02-22 15:11

韓國瑜明到新北 鄭世維：天冷「韓流來」

2019-02-22 11:29

罵韓又邀韓 黃子哲：精神錯亂的民進黨

2019-02-22 20:17

鄭世維明造勢 「三子」市長要煎蛋

2019-02-22 12:31

日經新聞：韓國瑜稱與對岸和平談判「無可避免」

2019-02-22 23:28

行政院通過同婚專法 綠委許智傑：南部很多人不滿

2019-02-22 12:47

鬆口選總統「時機到了」 王金平：不會找韓國瑜當嘉賓

2019-02-22 20:32

民進黨前立委林國慶剪黨證 嘉縣黨部執委會同意退黨

2019-02-22 14:44

農委會組國家隊搶單 韓國瑜：花10億的台農發還要嗎？

2019-02-22 12:12

兩岸和平協議爭議 盧秀燕：難道有人反對和平嗎？

2019-02-22 15:27

連家軍對抗時代力量 簡榮宗參選挑戰黃國昌

2019-02-22 09:11

【重磅快評】蔡政權亂蹄？抽腿伸腿一起來

2019-02-22 10:40

面對政大提告 鋸蔣馬腳行動者：尊重司法程序

2019-02-22 14:58

民進黨嘉縣黨部執委會同意退黨 林國慶：補開2槍凌遲我

2019-02-22 19:40

低估發電量是因經濟成長超預期！台大醫：別再硬拗了

2019-02-22 16:08

郁慕明點名陳明通：說清楚原話 看看誰以身試法？

2019-02-22 16:50

【重磅快評】除了髮型之外 蘇院長可等於邱吉爾？

2019-02-22 16:05

蔣公騎馬銅像遭人斷腳 政大譴責並提告

2019-02-22 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top