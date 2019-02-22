農委會組國家隊搶單 韓國瑜批疊床架屋

台農發提升農產品外銷訂單績效不彰，政府又要成立「國家隊」的外銷平台，高雄市長韓國瑜批疊床架屋。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 蔡總統與行政院長蘇貞昌近來爭相宣傳台灣農產品出口成績，農委會表示將以國家隊概念成立農產品外銷平台，幫農民搶訂單。今將啟程星馬推廣高雄農產的高雄市長韓國瑜昨天狠批農委會「腦袋瓜有問題」，兩年前才花十億成立台灣國際農業開發公司（台農發），結果農民依然苦哈哈，根本是疊床架屋。

韓質疑砸十億設台農發 酬庸沒做事

農委會強調，台農發主動到國外拉訂單，和媒合訂單的外銷平台相輔相成，不會疊床架屋，也不新設公司。

「農委會腦袋瓜是不是有問題？」韓國瑜質疑，農委會兩年前花十億成立台灣國際農業開發公司，宣稱要幫台灣農產品向外面搶訂單、找通路，「兩年下來到底做了多少？不知道！若再成立一個國家隊，那這十億台幣到哪裡去了？台農發不要了嗎？再成立一個國家隊，如果失敗呢？難道再過兩年成立一個超宇宙嗎？」 農委會表示將成立農產品外銷平台，幫農民搶訂單，高雄市長韓國瑜昨狠批農委會「腦袋瓜有問題」。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

韓國瑜愈說愈憤慨，質疑農委會做法，「成立一個架構，找一大堆人來酬庸、發薪水，然後呢？」外銷訂單找不到，人民依舊苦哈哈，繼續哭泣。農委會拿一大堆阿拉伯數字來說自己做得多，「既然做得這麼好，還成立國家隊幹什麼？」農委會一連串做法讓人無法接受，「頭上加頭，疊床架屋，完全沒有對症下藥」。他也主張其實可將現有的台農發無償移撥給高雄市政府，讓高市府帶頭幹。

農委會指外銷平台媒合 可雙管齊下

農委會主委陳吉仲用棒球隊概念解釋外銷平台，他說，台灣棒球想拿世界冠軍，就要有好的球員、技術、教練，還要有一堆人安排交通、設備、訓練，加上人民的支持，這就是國家隊精神。

他表示，外銷平台是把外銷的卅多種農產品，從農民、農民團體、合作社、外銷業者、地方及中央政府結合在一起組成國家隊，一起把農產品外銷出去，而台農發只是外銷業者之一，僅是一家公司，跟國家隊完全不一樣。

農委會國際處副處長林家榮表示，台農發主動出擊到國外新市場、開發新品項，拿到訂單再跟農民團體合作，以提升銷量。這幾年常有國外進口商透過駐外單位或外貿協會，聽聞台灣有很好農產品，希望購買，卻不知該找誰買，外銷平台就可媒合。

林家榮舉例，日本某大型通路若想買台灣芒果，就可透過平台與台南市政府聯繫。平台主要是訂單媒合及資源整合、分享，是被動在等待；台農發則是主動出擊找訂單，政府雙管齊下，沒有疊床架屋的問題。