香蕉產銷失衡 陳吉仲坦言可以更早因應

2018-07-10 15:27 中央社 台北10日電



近期香蕉、鳳梨等水果跌價，農委會副主委陳吉仲今天表示，香蕉外銷並未受阻，鳳梨在今年春天的價格不錯，但他也坦承，從香蕉種苗可以預測產量，政府可以更早因應產銷失衡。

陳吉仲今天近午接受「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪，談論近期香蕉、鳳梨等水果的產銷調控議題，他表示：「沒有外界想像這麼糟糕」。

陳吉仲指出，今年5月之前少雨，6月之後多種水果豐收，價格下跌；但是鳳梨今年2、3、4月的價格好，而且是近5、6年最好的，即使5、6月跌價，仍在成本價之上；至於香蕉較早做出去化處理的因應措施，產地價很快就回穩，也高於成本價。

對於日前傳出錯用照片的假新聞，他再次澄清，鳳梨產期尾聲受豪雨影響，變成品質不好的肉聲果，所以啟動收購加工，「不是品質好鳳梨的堆積如山，如果是這樣，農委會嚴重失職了」，香蕉也是次級品堆積如山，美、日、歐盟都是去化處理，做為酒精生質能發電使用。

不過，談到總產量管控時，他說，農民看到風災後減產價格上揚，就要搶種，甚至就有人在檳榔園種香蕉，所以產量一路擴增。他也坦言，可透過農民使用多少種苗預測產量，「如果早一點處理，不會成為議題」。

此外，他強調，外界質疑的香蕉外銷受阻問題不存在，今年外銷還創新高，而且98%銷往中國大陸，只是不能只靠外銷，加工只占5%，要再提升。