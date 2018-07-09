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強颱瑪莉亞逼近 10日全台停班停課看這裡！

糯米豐產價格跌 農民喊苦

2018-07-09 20:43聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

颱風瑪莉亞靠近台灣，彰化縣埔鹽鄉尚未收割的糯稻農正在搶著收割，今年因為風調雨順，產量比往年增加約一成，但是農民卻遭遇窘境，其一是因上周受到豪大雨影響，許多該收割的梗稻都來不及收割，導致代割業者時程表全都往後延，導致糯稻農找不到收割機收割，加上因為產量增加，廠商價格喊得比以往都低，去年每百台斤有1100元，今年最低喊到每百台斤僅有880元，農民叫苦連連，希望政府出手相助。

彰化縣埔鹽鄉是糯米重要產區，埔鹽鄉農會供銷部主任黃淑滿表示，因為糯稻往年的價格都比梗稻來得高，因此糯稻農沒有習慣繳交公糧，大多是與糧商契作或自銷，但是今年產量太大，糧商喊價居然低於公糧，導致農民不滿。但是因為埔鹽鄉農會沒有自銷糯米，也沒有烘乾機能代為烘乾，所以只能協助找購買廠商，並提供濕穀桶和場地，協助農民將辛苦收穫的糯米銷售出去，但對於價格，也愛莫能助。埔鹽鄉廍子村村長施來平說，今年產量變多，糧商來不及烘乾，價格也開得低，「是這幾年來最低的」。

有農民抱怨埔鹽鄉農會沒有幫忙爭取比較好的價格，埔鹽鄉農會供銷部主任黃淑滿表示，埔鹽農會並無自銷糯米，加上大部分的糯稻農都未加入公糧，因此農會只能替農民找行銷管道，過去的自銷價格都比梗稻高，今年產量太多，糧商開價低，農會也無計可施。農糧署中區分署副分署長林美華表示，糯米的公糧收購價格和梗稻差不多，每百台斤都仍有950元，但是因為收的量有限，農糧署有找糧商配合收購餘糧，盡可能還是希望以每百台斤930元收購，但是仍會因品質差異而有價差。

趕在颱風瑪莉亞來襲之前，埔鹽鄉農民忙著收割糯稻。圖／施瑜銘提供
趕在颱風瑪莉亞來襲之前，埔鹽鄉農民忙著收割糯稻。圖／施瑜銘提供
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趕在颱風瑪莉亞來襲之前，埔鹽鄉農民忙著收割糯稻。記者凌筠婷／攝影
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趕在颱風瑪莉亞來襲之前，埔鹽鄉農民忙著收割糯稻。記者凌筠婷／攝影
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