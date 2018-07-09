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陳菊指農委會該檢討踰越角色？府：不認為有憲政問題

2018-07-09 16:05聯合報 記者林河名╱即時報導

香蕉、鳳梨等水果產銷相繼失衡，總統府秘書長陳菊上周六表示，如果農產品收購、加工銜接做得不夠好，農委會應該檢討。但陳菊的說法引發議論，前立委林濁水甚至直指她「行使總統本身都不宜的直接指揮各部會的權」。總統府發言人黃重諺今天下午回應表示，不認為陳菊秘書長的說法有憲政上的問題，也不能理解批評的立據何在。

近來鳳梨等水果盛產導致價格大跌，有果農日前北上抗議，並批評政府收購、加工不夠到位；陳菊上周六出席總統府舉辦的「特色農產市集」，呼籲國人多採購食用台灣農民生產的優質農產品，並表示農委會對加工做了許多努力，但很多農產品在收購與加工過程的銜接，做得不夠好，農委會也應該檢討。

陳菊當天還回應媒體詢問，提到她對「廢死」的看法。但林濁水事後評論指出，總統府秘書長是總統府內務「總管家」，過去依法，是替總統傳達溝通協調，對外沒有自己的政策意見，現在陳菊把這個職務「升級了」，行使總統本身都不宜的直接指揮各部會的權。

對於陳菊是否踰越總統府秘書長的角色，黃重諺今天下午回答媒體表示，「我想沒有這個問題」，當天在現場的媒體朋友應該知道陳秘書長發言的來龍去脈，她主要是在關心今年天候良好，台灣多項農產品都較過去盛產，供給量都相當大，也就影響到價格。

黃重諺說，陳菊在安排總統府相關活動時，都不忘盡量讓來總統府參觀的國民朋友有機會買到或品嘗到台灣水果，也幫優質的台灣水果促銷。

他強調，當天陳菊談話，是很清楚地說明現在供需狀況，農委會已經作了相當的努力，而她認為就政府的角度，政府永遠都要覺得我們做得不足，要持續努力，因此他不認為有憲政上的問題，也不能理解批評的立據何在。

總統府發言人黃重諺。記者林河名／攝影
總統府發言人黃重諺。記者林河名／攝影
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陳菊總統府發言人農委會

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