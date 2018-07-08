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黃子哲諷：蘇貞昌任院長時 香蕉每公斤跌價34元

2018-07-08 22:04聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

政治評論員黃子哲。圖／聯合報系資料照
政治評論員黃子哲。圖／聯合報系資料照
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政治評論員黃子哲今表示，國民黨新北市長參選人侯友宜幫忙農民促銷水果，也點出因為兩岸關係的急凍，致使許多農產品都無法賣到對岸。對此，民進黨新北市長參選人蘇貞昌竟然諷刺這是政治語言，是在消費農民。蘇貞昌是為了選舉而失心風?還是選擇性失憶?

黃子哲表示，近來台灣不少水果價格崩跌，可以檢討的原因固然很多，但蔡英文總統上台後，兩岸關係的惡化，導致農產品出口至對岸嚴重萎縮，當然是重要的「推手」。

黃子哲指出，事實上，兩岸簽訂ECFA後，台灣對大陸在農產品才逐漸有順差，但2016年政黨輪替後，再度出現逆差近7,000萬美元。2017年雖有改善，但仍有近2,000萬美元的逆差。

黃子哲說，就像來台旅遊觀光的陸客銳減，同樣受到兩岸低迷的政治氛圍所影響。所以這是實情，是簡單的道理，稍有常識的人都懂。只有滿腦子都是選舉的蘇貞昌，把眾所皆知的真話當政治語言。現在執政的可是民進黨，不知自我檢討，還敢反唇相譏。

黃子哲表示，更何況，蘇貞昌難道忘記自己也當過行政院長，還曾留下香蕉價格慘跌的紀錄嗎?蘇從上任(2006年1月)的(內銷)香蕉平均價格每公斤42元，跌至下台時(2007年5月)的7.8元。為了挽救蕉價，當時蘇貞昌還親自坐鎮，點名各部會要狂吃香蕉，甚至引起不少話題。

黃子哲說，其實蘇前院長，也不是完全沒有政績，例如當時治安的大幅改善，就是得到前警政署長「侯友宜」的神救援。面對侯友宜，蘇貞昌的衝衝衝，恐怕討不了便「宜」，還很容易衝到內傷。

蘇貞昌黃子哲侯友宜

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