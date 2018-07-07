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換木瓜價跌？農委會：加強輔導選果　

2018-07-07 19:27聯合報 記者董俞佳╱即時報導

隨著紅龍果、香蕉批發價格上升，產銷壓力稍緩解，現在卻又傳出換成木瓜價跌。農委會指出，受到中南部產區連續降雨影響，木瓜搶收品質不佳，價格略跌，不過，本周平均價為每公斤15.4元，仍高於監控價14.5元，農糧署已經農民團體輔導農民加強選果。

根據台北果菜批發市場資料顯示，木瓜今天每公斤批發價為13.2元、昨天12.6元，都低於監控價，不過，7月5日18.4元、7月4日22.5元、7月3日15.7元，農糧署表示，本周平均仍是高於監控價。

農糧署表示，木瓜今年的收穫面積與去年差不多，近日價格下跌主要是因為上周中南部產區持續降雨，部分果園浸水致病，搶收木瓜品質不佳，價格略跌，農民反映下周出貨量已減，預期近日市場價格可回復平穩。

農糧署表示，已請改良場所專家加強輔導農民進行果園復育及病害管理工作，並請輔導農民加強選果，避免將有病斑或成熟度過高的木瓜送到市場，以維持市場交易價格穩定。

至於其他水果價格方面，農糧署表示，紅龍果於啟動各項調節措施之後，今天台北果菜市場每公斤平均價格23元，價格漸趨平穩，此外，香蕉價格今天也有19.1元，產銷壓力稍緩解。

農委會副主委陳吉仲表示，受6月以來產地豪大雨影響，造成部分水果受損，是近日水果價格下跌的原因，他舉鳳梨為例，今年3月鳳梨產地價格是每公斤36.77元，是過去5年來最高，四月產地價平均是每公斤27.12元，也是三年來最高。他說，希望各界平心靜氣地看產銷資訊的訊息以及價格波動，而不是用非專業的資訊來傳遞，反而會傷害農業。

木瓜近日價格跌落。圖／本報資料照片
木瓜近日價格跌落。圖／本報資料照片
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農民農委會紅龍果

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