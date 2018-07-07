鳳梨滯銷嚴重？ 台南農業局：會協助農民加工行銷

2018-07-07 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



針對鳳梨滯銷一事，台南市政府農業局主秘吳威達表示，台南鳳梨採收已結束，可能有部分農民種的較晚，若有需要，農業局仍會協助加工、行銷與外銷。

吳威達說，今年氣候非常特殊，長時沒有下雨，至鳳梨產量相當穩定，6月下旬又面臨豪雨，致發生產銷問題，會將這次經驗列入檢討，加強行銷、外銷與加工。