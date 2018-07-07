促銷農產品 陳菊：不實訊息會傷害農民

2018-07-07 12:37 中央社 台北7日電



總統府秘書長陳菊今天說，如果農產品收購、加工銜接做得不夠好，農委會應該檢討，不過對昨天有消息說內門鳳梨爛在田裡，內門農會馬上提出澄清，顯示若訊息不實，會傷害農民。

今天是總統府每個月一次的大開放日，今天上午到下午4時，在總統府三號門、博愛路人行道入口，設置特色農產品市集，邀請青農展售烏龍茶、咖啡、羊乳、葡萄、火龍果、水梨、鳳梨、蓮霧、芭樂、芒果、木瓜、龍眼乾、玉荷包乾、地瓜酥、羊乳冰淇淋；現場拍照打卡上傳到自己臉書，還可獲得香蕉乖乖一包。

陳菊今天一早參觀農產品市集，逐攤品嚐、試吃，並自掏腰包買了最近豐收的鳳梨、火龍果。

陳菊之前與總統蔡英文臉書直播賣玉荷包，讓玉荷包熱銷。媒體好奇，她下次直播要賣什麼水果。

陳菊說，因為風調雨順，台灣各類水果都盛產，會跟農委會商量，「我們隨時都願意協助農民」；她強調，自己是農民的女兒，最能夠了解農民看天吃飯，非常樂意幫助農民行銷。

陳菊指出，今年風調雨順，農產品豐收，雖然農委會在行銷部分有很多很好的機制，不過，還是沒有辦法做到盡善完美；她盼藉著今天總統府開放，行銷農產品，籲請國人多食用、採買優質農產品；如果效果好，總統府很多空間，包括前面的凱道都可以開放，做為農產品銷售地點。

媒體詢問，昨天看到雲林合作社前面堆了很多鳳梨，農委會加工好像沒到位；陳菊說，農委會做了很多努力，但是，如果農產品收購、加工銜接做得不夠好，農委會應該檢討。

陳菊也主動提到，昨天她看到一則消息說，高雄內門的鳳梨都爛在田裡，結果內門農會總幹事馬上站出來澄清。她說：「這樣的訊息如果不夠真實，是傷害農民，也傷害農會。」

陳菊表示，了解狀況後發現，那位農民朋友種了2萬株以上的鳳梨，在高雄內門平均價格約每公斤22元以上，現在內門鳳梨已經接近尾聲，價格不像盛產時那麼好。

她說，「我們期待風調雨順，但也不希望農產品過程中，好像被故意操作」，不管如何，農委會願意承擔最大的責任，幫助農民。

媒體進一步追問，外界預期火龍果接下來的價格可能會跌；陳菊說，「預期有時候不一定準確」，她相信農委會會有因應方式。