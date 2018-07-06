李孟諺率團抵日 行銷台南芒果兼城市外交

2018-07-06 02:37 中央社 東京5日專電



有「夏日紅寶石」美譽的台南愛文芒果深受日本人喜愛，台南市代理市長李孟諺今晚率團抵達日本，行銷芒果等農產品並進行城市外交。

李孟諺今天率領台南市農業局、新聞及國際關係處團隊展開7天的訪日本與新加坡之行。一行於晚間抵達東京成田國際機場，除了預定前往茨城縣行銷芒果之外，也將拜會千葉縣、群馬縣澀川市等政府機關或議會，進行城市交流。

訪問團在結束日本行程後，將前往新加坡出席世界城市高峰會。

台南市政府表示，正值盛產期的台南愛文芒果長期以來廣受日本人喜愛，在台南市府團隊的努力下，目前York Benimaru連鎖超市在全日本的214家分店都可買到台南愛文芒果。

此外，近年更提供「台灣下單，日本取貨」的芒果宅配服務，這些措施有助於台南芒果快速銷往日本市場，協助果農創造高經濟收益。

李孟諺此行希望將台南愛文芒果進一步介紹給日本各界，以促使今年的芒果銷日能締造佳績。同時，也希望藉由拜會東京近郊城市的首長，達到拓展城市友誼、提高台南愛文芒果曝光度的雙重效果。

李孟諺一行預定7日離開日本，之後應新加坡國家發展部長兼財政部第二部長黃循財之邀，參加新加坡年度盛事世界城市高峰會（WCS）暨市長論壇。