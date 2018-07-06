親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中研院新科院士
農產品價格崩盤
監院彈劾吳茂昆
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
軍公教年改爭議
政治
軍事
綜合

李孟諺率團抵日 行銷台南芒果兼城市外交

2018-07-06 02:37中央社 東京5日專電

有「夏日紅寶石」美譽的台南愛文芒果深受日本人喜愛，台南市代理市長李孟諺今晚率團抵達日本，行銷芒果等農產品並進行城市外交。

李孟諺今天率領台南市農業局、新聞及國際關係處團隊展開7天的訪日本與新加坡之行。一行於晚間抵達東京成田國際機場，除了預定前往茨城縣行銷芒果之外，也將拜會千葉縣、群馬縣澀川市等政府機關或議會，進行城市交流。

訪問團在結束日本行程後，將前往新加坡出席世界城市高峰會。

台南市政府表示，正值盛產期的台南愛文芒果長期以來廣受日本人喜愛，在台南市府團隊的努力下，目前York Benimaru連鎖超市在全日本的214家分店都可買到台南愛文芒果。

此外，近年更提供「台灣下單，日本取貨」的芒果宅配服務，這些措施有助於台南芒果快速銷往日本市場，協助果農創造高經濟收益。

李孟諺此行希望將台南愛文芒果進一步介紹給日本各界，以促使今年的芒果銷日能締造佳績。同時，也希望藉由拜會東京近郊城市的首長，達到拓展城市友誼、提高台南愛文芒果曝光度的雙重效果。

李孟諺一行預定7日離開日本，之後應新加坡國家發展部長兼財政部第二部長黃循財之邀，參加新加坡年度盛事世界城市高峰會（WCS）暨市長論壇。

芒果新加坡東京

相關新聞

穩定產銷 農委會超前部署：地板價提高2碼

2018-07-06 00:04

鳳梨農北上抗議被「政治動員」？林聰賢這麼回

2018-07-05 23:02

水果產銷失調 林聰賢立軍令狀：3年內達穩定產銷機制

2018-07-05 22:42

換台南芒果慘跌？ 農會：產銷制度最健全 沒有下跌現象

2018-07-05 22:16

農委會救產銷失衡 這類農民質疑自己怎麼辦？

2018-07-05 20:44

火龍果價格崩盤？全國產銷協會：政策出問題

2018-07-05 20:37

林聰賢說南部鳳梨價3、40元 果菜合作社打臉又在說謊

2018-07-05 20:17

農委會大動作 果農急：憂火龍果價格反被拖垮

2018-07-05 19:16

繼香蕉、鳳梨價格崩跌 紅龍果農的噩夢恐成真

2018-07-05 18:55

義美關心台灣農民 將收購250公噸火龍果

2018-07-05 18:35

水果崩盤引民怨 府院齊盯農委會

2018-07-05 17:06

議員揪團助農 一天狂銷500箱鳳梨

2018-07-05 16:30

影／鳳梨農昨北上抗議 林聰賢:不接受政治動員抗議

2018-07-05 16:30

義美又出手救！ 高志明：將買250噸紅肉火龍果 

2018-07-05 14:52

影／年改效應？紅龍果便宜 網路訂單卻大減

2018-07-05 14:50

芒果價跌農民欲哭無淚？台南產地農會：不實傳聞

2018-07-05 14:48

山蕉、鳳梨打選戰 中油kuso助買氣

2018-07-05 14:40

救火龍果 農委會動員下鄉

2018-07-05 14:09

總統發怒後…林聰賢：監控地板價提高穩果價

2018-07-05 14:08

林聰賢提「超前部署」 水果價格觸底前就啟動輔導措施

2018-07-05 13:27

鳳梨價格崩盤？王定宇：刻意操作傷害農民

2018-07-05 13:22

水果價格波動 賴清德促農委會檢討產銷失衡原因

2018-07-05 11:31

紅龍果豐產備戰！農委會：從源頭疏果開始減量

2018-07-05 10:37

學者觀點／用補助換選票 農業難上正軌

2018-07-05 00:41

林聰賢：不接受政治動員的抗議

2018-07-05 00:38

崩盤苦 農民怒：1箱50台斤鳳梨換不到1個便當

2018-07-05 00:37

蔡總統責問政院 下個出問題的水果會是什麼？

2018-07-05 00:36

火龍果產地直送 南市推宅配到府

2018-07-04 23:17

爭取果農支持 張花冠、陳明文搶救鳳梨別苗頭

2018-07-04 23:13
看更多

熱門文章

父退休金遭砍被迫再工作 軍公教子女：我有話要說

2018-07-05 16:55

護航吳茂昆不問是非？來看民進黨最後怎樣自打臉

2018-07-05 08:00

不是說兩年歸零？不少人18趴第1年就沒了

2018-07-05 14:16

綠議員王威中罵網友「你是文盲嗎？」 網友：好大官威

2018-07-05 13:15

AIT梅健華幽了台大校長出缺一默 透露的訊息耐人尋味

2018-07-05 10:02

國防部通令國軍 軍常服不用再縫部隊臂章

2018-07-05 12:22

驚！國軍年金通知函寄送 遭人為植入bug可能性提升

2018-07-05 12:04

中研院公布21名新科院士 完整名單看這裡

2018-07-05 18:04

賴清德歡迎陸客？孫大千：這話能信母豬都會爬樹

2018-07-05 08:08

林濁水諷扁：海角藏7億 反而認為沒什麼

2018-07-05 11:50

擔心年改結果 退休族湧入台銀分行

2018-07-05 16:09

曾說做了法律所不許可的事 扁：是指競選經費申報不實

2018-07-05 09:03

院士選舉終現身 管中閔遇媒體只說這句話

2018-07-05 18:32

國民黨「頭號女戰將」 翻開包包這3樣物品不離身

2018-07-05 13:55

鳳梨價格崩盤？王定宇：刻意操作傷害農民

2018-07-05 13:22

收到年改處分書 葉毓蘭嘆十年後連看病都負擔不起

2018-07-05 10:48

義美又出手救！ 高志明：將買250噸紅肉火龍果 

2018-07-05 14:52

年改上路考委開砲：陳建仁提油滅火 台灣還有救嗎？

2018-07-05 14:22

影／侯友宜台東行遇老婦出車禍 立即下車關心協助

2018-07-05 10:15

年改刪退警子女教育補助 葉毓蘭：逼人走上絕路？

2018-07-05 10:34

燃料棒外運 網友怒問：那裡可連署公投救核四？

2018-07-05 15:13

完成年金改革 蔡政府將大幅提高軍事投資

2018-07-05 10:55

繼續縮衣節食 李來希再po粽子+鳳梨 網友熱議

2018-07-05 16:06

林聰賢說南部鳳梨價3、40元 果菜合作社打臉又在說謊

2018-07-05 20:17

賠錢運回燃料棒 侯漢廷：核四有罪民進黨才是罪人

2018-07-05 08:21

關心優存！退休人士擠滿台銀

2018-07-05 14:21

長扁筆戰 林濁水：謝長廷當年逆勢是因拒扁站台

2018-07-05 09:05

犯罪為何仍層出不窮？基層警直言績效制度是幫凶

2018-07-05 21:35

侯友宜台東看火龍果：希望農委會學黃健庭的作法

2018-07-05 11:33

罵月退被減 退職軍人更憂：2年後滾動檢討再扣

2018-07-05 12:07

【重磅快評】離岸風電喪權辱國 經濟部嘴硬還踩香蕉？

2018-07-05 20:21

民調差距近35%？林右昌：不會鬆卸 謝立功：將逆轉勝

2018-07-05 11:43

鳳梨農北上抗議被「政治動員」？林聰賢這麼回

2018-07-05 23:02

侯若代表綠選 洪耀福：國民黨打侯會慘烈百倍

2018-07-05 18:03

21人戴中研院院士桂冠 年齡橫跨55歲到80歲

2018-07-05 19:34

嘉義縣國中小校長遴選結果公布 年改效應4名校長延退

2018-07-05 10:00

蔡英文出席工研院院慶 抗議如影隨形

2018-07-05 14:49

文大宿舍爭議 議員建議大群館交由北市「包租代管」

2018-07-05 12:31

廖俊智挖角、管中閔提名...院士究竟誰當選

2018-07-05 14:21

說好的補破洞呢？蔡英文貼文被酸「文青式謊言」

2018-07-05 22:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top