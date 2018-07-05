鳳梨農北上抗議被「政治動員」？林聰賢這麼回

2018-07-05 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



南部鳳梨農昨天到行政院前抗議，農委會主委林聰賢卻在雲林，還表示「不接受政治動員的抗議」。林聰賢今天解釋，若是真正的農民來到台北，當然樂意對話，但發動抗爭的是生產合作社的幾個人，組合也很奇怪，例如鳳梨已採收到嘉義、雲林，「其他南部賣的都已三、四十元了，他們的生產合作社也要一起來抗議，他們是抗議太高價了嗎？還是抗議什麼？我們很難理解。」

林聰賢還說，「動員人之一的簡先生，他不是國民黨大林鎮長參選人嗎？」「如果是要利用一個議題來拉高自己的身價，我們可以來配合他嗎？」

行政院長賴清德今天指示農委會檢討水果產銷失衡原因。林聰賢指出，過去農委會監控農產品產銷的「地板價」，都是接近生產成本時，才啟動相關輔導機制，現在起將「超前部署」，把「地板價」提高兩碼，先一步啟動調節機制。

水果產銷接連出問題，身兼民進黨主席的蔡英文總統昨天在民進黨中常會臉色不悅，連番質問：「行政院可以先告訴我們，下一次會是什麼？」林聰賢坦承，火龍果在本周進入盛產期，因種植面積比去年增加104公頃，可能增產10%以上。

以火龍果「超前部署」為例，林聰賢說，火龍果生產成本約每公斤19.7元，原本若「地板價」設定為20元，政府在20元左右才會啟動輔導機制，但此時才輔導可能已經太慢；若把「地板價」加兩碼，亦即價格降至22元時，政府就提早啟動所有輔導措施，包括疏花疏果、協調轉送加工等，這就是「超前部署」。

林聰賢上午在行政院會報告「下半年水果價格波動之產銷預警機制及因應作法」，並出席院會後記者會。對於蔡總統要求農委會縝密執行市場預警系統，林聰賢表示，農糧署每天傍晚6時會接到各地農產單位回報隔天農產品供應量，但他坦承過去沒有掌握得很精確，已要求各分署確實回報，進行總體管控，不要把超量蔬果同時送至拍賣市場。