陸委會：鳳梨價格穩定 無關兩岸政治

2018-07-05 22:15 中央社 記者翟思嘉台北5日電



陸委會發言人邱垂正。聯合報系記者李仲維／攝影 分享 facebook 台灣日前傳出因兩岸冷凍，致鳳梨產銷失衡，影響農民生計。陸委會今天表示，依農委會資料，鳳梨價格穩定，與兩岸政治因素無關。

鳳梨價格大跌，嘉義、雲林、台南與屏東等地約200多名農民，4日上午前往行政院大門口砸鳳梨抗議產銷失衡。

大陸委員會發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，截至今年6月底，鳳梨外銷已達3.5萬公噸，較去年同期成長28％，銷往大陸的鳳梨則占97%，「價格穩定沒有減少，與兩岸政治因素無關。」