水果價格波動 賴清德促農委會檢討產銷失衡原因

2018-07-05 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



近來香蕉、鳳梨價格下跌，導致農民不滿，行政院長賴清德今天在行政院會裁示，請農委會檢討目前產銷失衡的原因，善用8大策略，針對火龍果、香蕉、鳳梨等作物，以外銷10%、加工10%及直銷促銷10%為目標，調節供應量及價格，擬定產銷輔導行動方案，確實執行，保障農民的權益。

農委會今天在行政院會報告「下半年水果價格波動之產銷預警機制及因應作法」，希望透過辦理外銷10 %、加工10%及直銷促銷10%，在5年內減少產銷失衡的發生頻度。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德表示，8大措施的相關配套措施包括，種植登記、建置完善蔬果產銷資訊整合查詢平台主動預警供需、輔導轉作、調整關稅配額制度、多元加工研發利用、建立旗艦物流及區域冷鏈系統、運用民間資源，建立農糧產品產銷穩定機制、提升外銷競爭力、調整市場結構及通路。

賴清德表示，請各部會及國營事業在盛產期多採購，台灣水果物美價廉，好東西要和好朋友分享，如果有機會透過國營事業的通路，對農民農產品的銷售一定有很大的幫助，經濟部主動幫忙，就是其中一例。