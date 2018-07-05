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水果價格波動 賴清德促農委會檢討產銷失衡原因

2018-07-05 11:31聯合報 記者周佑政╱即時報導

近來香蕉、鳳梨價格下跌，導致農民不滿，行政院長賴清德今天在行政院會裁示，請農委會檢討目前產銷失衡的原因，善用8大策略，針對火龍果、香蕉、鳳梨等作物，以外銷10%、加工10%及直銷促銷10%為目標，調節供應量及價格，擬定產銷輔導行動方案，確實執行，保障農民的權益。

農委會今天在行政院會報告「下半年水果價格波動之產銷預警機制及因應作法」，希望透過辦理外銷10 %、加工10%及直銷促銷10%，在5年內減少產銷失衡的發生頻度。

行政院發言人徐國勇轉述，賴清德表示，8大措施的相關配套措施包括，種植登記、建置完善蔬果產銷資訊整合查詢平台主動預警供需、輔導轉作、調整關稅配額制度、多元加工研發利用、建立旗艦物流及區域冷鏈系統、運用民間資源，建立農糧產品產銷穩定機制、提升外銷競爭力、調整市場結構及通路。

賴清德表示，請各部會及國營事業在盛產期多採購，台灣水果物美價廉，好東西要和好朋友分享，如果有機會透過國營事業的通路，對農民農產品的銷售一定有很大的幫助，經濟部主動幫忙，就是其中一例。

賴清德也請農委會掌握正確的訊息，以解決當前的問題，減少產銷失衡的衝擊，保障農民權益。若有假消息，必須迅速澄清，避免因假消息的誤導，造成農民權益的損失。

行政院發言人徐國勇（左二）主持行政院會後記者會。記者周佑政／攝影
行政院發言人徐國勇（左二）主持行政院會後記者會。記者周佑政／攝影
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鳳梨價格慘跌，南投、雲林、嘉義、高雄、屏東等縣市的農民昨天北上怒砸鳳梨抗議，果肉...
鳳梨價格慘跌，南投、雲林、嘉義、高雄、屏東等縣市的農民昨天北上怒砸鳳梨抗議，果肉散落在行政院大門。記者鄭清元／攝影
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