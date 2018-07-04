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鳳梨農抗議產銷失衡 農委會重申外銷沒受阻

2018-07-04 19:46中央社 台北4日電

嘉義鳳梨果農今天北上抗議產銷失衡，農委會重申，本次已收購40公噸肉聲果（下級品）去加工，並推3支箭、8大措施強化產銷，鳳梨外銷近年持續成長，主要銷往中國大陸。

鳳梨價格大跌，嘉義、雲林、台南與屏東等地約200多名農民，今天上午前往行政院大門口砸鳳梨抗議產銷失衡，要求政府應提供每公頃新台幣12萬元補助。

農委會農糧署副署長蘇茂祥說，他30日南下了解，提出以每公斤新台幣8元、高於成本價每公斤7.6元的行情收購鳳梨供加工使用，獲得多數果農認同，因此今天北上抗議果農減至約200人左右。

鳳梨主要產季2到7月，果農多在6月採收金鑽鳳梨以避開颱風，今年5月沒有梅雨，6月中旬豪雨不斷，嘉義、雲林的金鑽鳳梨產區出現含水量高的肉聲果，屬於下級品，價格很差，因此部分果農北上抗議。

農委會農糧署副署長莊老達下午接受媒體聯訪時說，抗議農民提出的訴求與農委會相關的是產銷資訊有效傳達，以及拓展外銷等；農委會主委林聰賢昨天已宣布，要推動8大措施、3支箭，讓香蕉、鳳梨、洋蔥及大蒜等易產銷失衡的作物，5年內降低發生的頻率。

莊老達並說，香蕉、鳳梨今年在台北果菜批發市場的交易均價都高於成本價格，目前持續回穩，沒有價格崩盤，那是媒體寫的。

8大措施包含建置完善「蔬果產銷資訊整合查詢平台」、輔導轉作、關稅配額制度調整、多元加工研發利用、建立旗艦物流及區域冷鏈系統、運用民間資源建立農糧產品產銷穩定機制、提升外銷競爭力、調整市場結構及通路。

3支箭則是就已經在執行的外銷、加工、直銷促銷這3項機制，都要強化到各占總產量的10%。

媒體詢問，前往行政院抗議的果農質疑民進黨執政，讓鳳梨外銷中國大陸受阻。莊老達說，前天農糧署召開的記者會中已提出數據，鳳梨從103年外銷9022公噸，一路成長到今年的3萬5080公噸，絕大多數都是銷往中國大陸，外銷沒受阻。

稍後蘇茂祥接受電話訪問時重申，103年至今年每年外銷中國大陸都占總外銷量的9成左右到97%、98%，今年外銷量並比去年成長28%，創新高。

莊老達補充，肉聲果現切吃汁多，但是不利儲運，會流出汁液，外銷不會選購肉聲果，所以已經用高於生產成本的價格收購加工，協助農民解決，累計收購30多、40公噸，對比鳳梨年產量58萬餘公噸，占比很小，約使用預算32萬元。

鳳梨農委會

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