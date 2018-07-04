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鳳梨成堆來不及吃 立委辦公室風乾機上陣做果乾

2018-07-04 12:03聯合報 記者張文馨劉宛琳許家瑜╱即時報導

香蕉、鳳梨接連價崩，火龍果也成為下一個被點名可能崩盤的水果。「買果助農」成了另類選民服務，立法院儼然成為水果集散中心，吃的速度趕不上源源不絕湧入的鳳梨， 立委辦公室索性搬出果乾製造機上陣，烘出片片鳳梨乾，創造不同口感，才能再接再勵繼續吃鳳梨。

最近水果價跌，立法院成了促銷中心，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義最近先後送鳳梨給黨籍立委，民進黨立委高志鵬也一口氣買下120箱分送地方里長，助理間團購力量大，每次訂購總能有數十箱的規模，加上立委在院區內舉辦果蔬促銷會，源源不絕的鳳梨湧進立法院，讓立法院最近果香四溢，選民服務案件也跟鳳梨一樣多到旺旺來。

立委辦公室都是鳳梨，助理打趣說「轉送誰都不是，畢竟大家都有」，也有助理坦言，吃的速度趕不上堆的速度，索性借來風乾機製作果乾，延長水果保存期限，避免浪費，也創造不同口感，才能繼續再接再厲吃鳳梨。

除了鳳梨，日前民進黨立委邱議瑩也舉辦「107年高雄鳳荔既想望就要荔刻購」宣傳行銷活動，請來總統府祕書長陳菊站台，陳菊與立法院長蘇嘉全當場認領各300箱荔枝。立委及各黨部也動起來，幫忙認購香蕉、荔枝、鳳梨以及西瓜給各立委辦公室，立院助理之前每天忙著「出貨」做選民服務，或直接送給立法院同仁，現場切西瓜邀請大家來吃西瓜消暑。

為了促銷鳳梨，國民黨雲林縣長參選人、立委張麗善找上「鳳梨達人」李大哥拍片，走文青風。另外，張麗善說，香蕉、鳳梨價崩連累到木瓜，她近日也與日頭花姊妹協會認購雲林林內鄉200箱木瓜送往社福團體，盼藉此表達對農民的支持與關懷，拋磚引玉讓企業跟進。時代力量則督促農委會，今安排農糧署區場及農改會鳳梨負責人南下和農民面對面會談，討論災害處理後續。

鳳梨量多價跌，部分立委辦公室出奇招，以乾果製造機做鳳梨乾。記者曾吉松／攝影
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鳳梨量多價跌，部分立委辦公室出奇招，以乾果製造機做鳳梨乾。記者曾吉松／攝影
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鳳梨量多價跌，部分立委辦公室出奇招，以乾果製造機做鳳梨乾。記者曾吉松／攝影
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鳳梨立法院

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