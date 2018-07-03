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王定宇質疑他是藍軍假農民 被嗆「Google資料要更新」

2018-07-03 23:46聯合報 記者卜敏正╱即時報導

鳳梨價格大跌，農民有意串連北上抗議，雖經農糧署承諾協助收購次級品加工，但仍有農民強調一定北上陳情。立委王定宇今在臉書貼出一張圖片，質疑「特定人士」簡志偉具有國民黨（大林）鎮長候選人等黨籍身分，假冒農民煽動居心何在？簡志偉感嘆，從沒自稱是農民，而且早已退出國民黨，請王立委Google資料要更新、要求證。

王定宇今在臉書貼出的圖片，也被簡志偉轉貼到自己臉書，直言「被抬舉了」，並認為因為關心弱勢、挺身而出、聲援農民，他因此被噴墨。許多網友都留言為他加油，鼓勵要做對的事。

「我從沒說自己是農民！」簡志偉說，這次出面協助大林鎮農民，主因他是大林人，自認還算識字的年輕人，到場幫故鄉弱勢農民發聲、紀錄，過程中從沒有被任何黨派影響，也沒有受到壓力，更不能也沒能力給農民壓力。

他說，去年為舉辦「罷免落跑鎮長」活動，罷免黃貞瑜當選大林鎮長做不滿二年，表態要轉任縣農會總幹事，太不負責任。活動前為避免說成「政黨打手」，早已主動申請退黨，王定宇卻在臉書貼出二、三年前舊資料誤導網友，PO網前實在應該先向他求證確認。

簡志偉強調，這此北上抗議農委會的主角是農民，是鳳梨農民感嘆政府後知後覺，農民自行號召的活動，不是「簡志偉」一人就可以煽動，感謝王定宇把他看得這麼強，真的太抬舉他了。他也要提醒王委員多傾聽地方聲音，想想農民為什麼北上陳情？有沒有人施壓農民不可北上，這些農民現在過得好不好？

嘉義縣大林鎮鳳梨農民不滿政府處理鳳梨跌價速度太慢，本月4日要北上農委會抗議。 記...
嘉義縣大林鎮鳳梨農民不滿政府處理鳳梨跌價速度太慢，本月4日要北上農委會抗議。 記者卜敏正／攝影
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農糧署副署長蘇茂祥（左）日前到嘉義縣大林關心鳳梨產銷價格，強調良品、次級品要分開...
農糧署副署長蘇茂祥（左）日前到嘉義縣大林關心鳳梨產銷價格，強調良品、次級品要分開銷售，建議農民不要北上抗議。 記者卜敏正／攝影
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立委王定宇今在臉書貼出一張圖片，質疑「特定人士」簡志偉具有國民黨（大林）鎮長候選...
立委王定宇今在臉書貼出一張圖片，質疑「特定人士」簡志偉具有國民黨（大林）鎮長候選人等黨籍身分假冒農民。記者卜敏正／翻攝
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農民王定宇

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