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陳吉仲請辭遭慰留？ 農委會否認

2018-06-15 00:50聯合報 記者林敬殷彭宣雅／台北報導

農委會副主委陳吉仲請辭？農委會澄清說，陳吉仲近日正常處理公事，沒有請辭休假。 圖...
農委會副主委陳吉仲請辭？農委會澄清說，陳吉仲近日正常處理公事，沒有請辭休假。 圖／聯合報系資料照片
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外傳農委會副主委陳吉仲請辭遭到慰留，農委會昨天發出聲明說，陳吉仲近日正常處理公事，沒有請辭休假。黨內人士指出，陳吉仲任內表現沒有讓人失望，只是以龐大的農委會，光靠陳吉仲不夠。

近期因香蕉、鳳梨、木瓜產銷失衡，中南部的農業縣市大反撲，引起蔡英文總統在民進黨中常會多次關切；民進黨秘書長洪耀福昨天表示，陳吉仲是認真、有能力的人，農委會近兩年推了很多新政策，但這些政策可能要兩、三年才能看到成效，「不要因為單一農產品的事件，就抹殺官員的努力」。

黨內人士指出，民進黨政府上任後，力推包括新農業在內的五加二產業創新政策，陳吉仲可說是執行新農業的靈魂人物，且陳吉仲更是蔡總統的農業幕僚，扛起民進黨政府農業改革大旗，一些過去政府不願面對，以及台灣農村轉型難題，例如對地補貼、農地盤點、漁權談判、農產品外銷、農產品及農民保險、食安等，全是陳吉仲主責的政策。

黨內人士指出，陳吉仲上任後，這些政策逐步規畫上軌道，只是龐大的農委會，光靠陳吉仲不夠，陳吉仲得到的助力，也明顯不足，像農委會幕僚單位的農糧署，反應慢半拍，也讓農委會一再挨打，因此蔡總統才會點名農糧署，要行政院查明「是人的問題，還是機制出問題」，間接指出農糧署的人出了問題。

陳吉仲農委會民進黨蔡英文香蕉

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