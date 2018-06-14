陳吉仲傳請辭 林聰賢被質疑角色為何？

2018-06-14 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



從北農總經理吳音寧到這陣子香蕉、米穀價大跌，蔡英文總統二度震怒。今天傳出農委會副主委陳吉仲請辭被慰留。據了解，陳吉仲曾口頭向農委會主委林聰賢表達過倦勤，不過，林聰賢鼓勵他朝正面看待不要多想。不過，外界也質疑，身為農委會主委林聰賢這陣子的角色到底做了什麼。

農委會主委辦公室今天指出，陳吉仲請辭消息，辦公室不知情，而且陳吉仲今天截至目前為止，都還在主持會議。