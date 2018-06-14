稻穀低價、搶收 蔡總統又對農委會怒了

憂心豪雨成災影響稻作收成，嘉義縣農民搶收稻穀，收割機不停地來回行駛田間，入夜挑燈夜戰搶收。 圖／縣府農業處提供 分享 facebook

拜天候之賜今年農產豐收，卻也暴露政府產銷機制失靈。蔡英文總統上周才對農委會動怒，昨傳出不僅農委會輔導成立的台灣農業開發公司砲打農委會，綠營地方首長也批農委會餘糧收購價大小眼，蔡總統昨在民進黨中常會臉色則又沉，要行政院祕書長卓榮泰好好了解「到底是什麼狀況？」

今年截至目前，不僅香蕉量多價跌，火龍果、荔枝、木瓜等也傳價格下滑，連南部一期稻作也出現低價問題，引發外界質疑，究竟農委會整體產銷策略在哪裡？

卓榮泰昨在民進黨中常會報告政府稻穀處置作為，據與會人士轉述，卓榮泰強調行政院將提出三大保證措施，包括保證公糧收購價、規畫稻作災害補助，及保價收購跟直接給付雙軌並行，會讓糧價有支撐。

但與會的中常委立委陳亭妃點名農糧署，指農委會若提早說明這些保證，就不會發生農民搶收稻作的情況，不滿農委會當時只呼籲農民不要搶收，還說當地方基層把狀況回報農委會時，農糧署卻不清楚狀況。

南部一期稻作出現低價及搶收問題。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

蔡總統一聽臉色一沉，指農糧署是不是太不了解農民狀況？要卓榮泰去了解農糧署究竟是人的問題，還是機制問題。不僅蔡總統二度在民進黨中常會不滿農委會表現，連台農發也直說，農委會輔導成立該公司後，但後續政府策略、配套和資源在哪裡？

嘉義縣長張花冠昨則指農委會對餘糧收購未一視同仁，嘉義縣餘糧每百台斤九百卅元，先繳稻穀的台南及高雄卻八百多元，應追溯補貼收購差價，要求配套。彰化縣議員李俊諭則批農委會為了遏止農民燒稻草，修改公糧收購要點發文給各農會，若農民露天燒稻草被查獲兩次，就不收購次年同期公糧，造成農民恐慌。

不僅如此，今年以來被視為農委會最重要政策之一的「對地綠色直接給付」，也遭質疑是造成今年一期稻作收割秩序亂了套的主因。

面對各界質疑，農糧署副署長莊老達說，沒有人比農糧署更能掌握稻米產量，從插秧開始，各分署有很多人在第一線，有最即時、最貼近產地的第一線資訊；有關對地直接給付，跟收購公糧是一起實施，農民除繳交公糧外，多一個選擇；至於張花冠所提，溯及既往是不大可能的事。