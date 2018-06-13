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夜深了阿公還不回家 老農還在田間搶收稻穀

2018-06-13 22:57聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

梅雨鋒面尚未報到，農民已經「挫咧等」，雲林縣許多農民憂心梅雨會造成損害，連夜進行搶收，至今還在收割，二崙、西螺農會夜未眠，全力加班作業。

西螺鎮農會因應農民搶收，稻穀乾燥中心即日起24小時不打烊，但仍造成大塞車，總幹事廖錦富表示，原本乾燥中心一天可處理1千噸濕穀，目前已經爆量，農會緊急調度外運處理。

二崙鄉農會供銷部主任李鴻昇表示，因應農民搶收，工作人員連夜加班，目前已處理近千噸稻穀，因田間仍有農民在收割，「恐怕要到半夜才能收工」。

雲林縣至今仍有農民在搶收稻作。圖／二崙鄉農會提供
雲林縣至今仍有農民在搶收稻作。圖／二崙鄉農會提供
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農民梅雨加班

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