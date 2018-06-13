夜深了阿公還不回家 老農還在田間搶收稻穀

2018-06-13 22:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



梅雨鋒面尚未報到，農民已經「挫咧等」，雲林縣許多農民憂心梅雨會造成損害，連夜進行搶收，至今還在收割，二崙、西螺農會夜未眠，全力加班作業。

西螺鎮農會因應農民搶收，稻穀乾燥中心即日起24小時不打烊，但仍造成大塞車，總幹事廖錦富表示，原本乾燥中心一天可處理1千噸濕穀，目前已經爆量，農會緊急調度外運處理。