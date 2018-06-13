獨╱搓破香蕉外銷泡泡 台農發批政府：沒配套沒資源

2018-06-13 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



為拓展我國水果出口量，總統蔡英文的重要農業政策之一就是成立「台灣國際農業開發股份有限公司」（簡稱台農發），前年農委會宣告風光揭牌。不過，一年多的光景過去，來自外界的質疑聲浪不斷，台農發今受訪表示，農業不像工業，要出口就能出口，且也直言，政府只成立了台農發，可是沒有後續的配套與資源，「這種外銷出口戰到底怎麼打？」

台農發發言人張皓鈞表示，如果要到大型通路，日方的業者也一樣會用要跟菲律賓等大型國際外銷出口香蕉的標準來要求我們，像是前一年就要預先報價，反觀台灣，連下個月的價格是多少，都報不出來，通路就有進貨疑慮。

張皓鈞表示，台農發去年招募8位青年農民，於屏東南州種植12公頃的香蕉園，種植方式統統都是以出口標準化種植，可是現在也面臨問題，就是沒有好的設備，未來香蕉種好了後，是否能夠順利出口，也是疑問。

張皓鈞表示，政府成立了台農發，希望台農發可以起示範效果，帶領民間往前走，如果要這樣，台農發一定手上要先拿到訂單才能號召農民一起做，讓品質、標準、價格、設備都能符合國際出口共識，可是現在是政府不斷逼著去國際拿訂單，可是卻沒有整體的配套措施，台農發現在自己下去種植，可是光是一個集貨場，政府到底是不是要協助補助，都還搞不定，如果沒有的話，這個風險是要台農發自己揹負嗎？

近期香蕉價跌，引爆政治效應。張皓鈞也直言，他訪談的農民，大多都是理性的，反而是選舉年，很多政治人物見縫插針，把這件事情當作政治資本，媒體也不斷放大，但作為台農發他們想問，水果如果真的只有台灣市場，真的很容易受到天候影響，香蕉只剩下日本市場，競爭力若不加強，問題也無法解決。