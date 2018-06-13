驚！暗黑料理重出江湖 水煮香蕉照片被網友虧爆了

2018-06-13 22:46 聯合新聞網 綜合報導



香蕉盛產造成蕉價大跌，行政院長賴清德日前在臉書貼文，提到有朋友推薦，生香蕉可以帶皮水煮，再沾醬油、大蒜一起吃，既養生又美味，此番言論卻引發國民黨立委和民眾爭議，譏諷「以為吃水餃」。就有一名網友依照賴揆提供的配方用水煮了幾條香蕉，打算拿來沾醬油配大蒜，同時把「成果」放上臉書社團「爆怨公社」，卻嚇壞許多網友。

日前有網友嘗試水煮香蕉，卻因為烹煮方式不恰當而變成暗黑料理，嚇壞許多網友。 圖／擷取自爆怨公社 分享 facebook

從照片中可以清楚看到，在一個大碗公裡，有幾條青綠色的香蕉糾纏在一起，不僅泡到水後變大許多，軟爛濃稠的狀態讓網友直呼「好噁，就是青賽（綠色大便）啊！」原PO表示自己有在準備開吃前，往裡面先滴幾滴醬油，卻適得其反，讓香蕉看起來像血便，結果最終一口都沒吃。而照片一流出，網友更是負面聲浪連連，告訴原PO「（政府）只是說說幹話，幹嘛很認真去聽？」，認為這根本是「暗黑料理重出江湖」。

「超像米田共...誰敢吃的喊一聲！」雖然原PO沒有把香蕉帶皮煮，不過畫面中的香蕉果肉竟不是白色的，而是呈現綠黃的詭異顏色。

其他網友留言表示「覺得蕉農更傷心了！」而原PO因為不敢吃下肚，就有網友語帶諷刺地提議，可以藉此機會做功德。方法是多丟掉點，香蕉價格說不定會馬上「暴漲」。香蕉丟了，鳳梨丟了，只要是產量過剩的農作物通通以不當方式處理並且丟掉，這樣說不定將來糧食大缺時，價格就會「暴漲」。

不過有媒體實測後表示，只要掌握好水煮時間，就不會有「大便」的慘樣。比較可行的烹煮步驟為：先把生香蕉放進鍋內，再倒水煮沸，悶煮一段時間至香蕉皮從綠色轉成微黃色，就可以撈起來切盤食用。而其實這張照片在網路上也流傳一陣子了，網友應為製造話題，其可信度有待證實。