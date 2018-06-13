香蕉價回穩 徐國勇又嗆：勿再以謠言假新聞傷害農民

2018-06-13 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



屏東縣南州地區農會加入香蕉去化集貨場行列，日前第二次作業，整天共收了38公噸的香蕉。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

近期香蕉盛產，蕉價崩跌，農委會日前啟動收購措施，行政院發言人徐國勇今天受訪表示，政府陸續將香蕉格外品去化，推廣民眾食用香蕉，已逐漸讓蕉價回穩；他呼籲各界與野黨不要再利用謠言、假新聞或政治操作，傷害農民權益。

徐國勇表示，香蕉格外品去化數百公噸，現在已經達到效果，香蕉價格逐漸回穩。外銷部分將繼續出口，政府也推廣各式香蕉吃法，鼓勵民眾企業多食用香蕉，例如華航的機上水果使用香蕉，一天最多曾用到4萬2000根，香蕉營養價值高，國軍與各級學校的營養午餐，也有香蕉。

香蕉價格崩跌，意外引發政治效應，身兼民進黨主席的總統蔡英文，更在上周民進黨中常會動怒，質疑農委會為何不反擊。行政院院長賴清德，日前也在臉書分享「香蕉新食用方法」，賴揆表示生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜，養生又美味，鼓勵民眾多食用香蕉。

「不要用不實謠言、假新聞來壓低盤價，讓農民受到傷害。」徐國勇強調，例如國民黨日前用多年前的照片，聲稱產地有滿坑滿谷的香蕉，這類的假資訊都會間接傷害農民。為了政治目的，透過政治操作，損害農民權益，非常不應該。

徐國勇也說，這樣的不實資訊一出來後，有一些不肖盤商，再利用這些假新聞，壓低盤價，變相的損害農民，甚至前幾天有盤商要利用較高的價格收購香蕉，卻一再被威脅恐嚇，這樣的行為絕對不可也非常不應該，政府會處理。